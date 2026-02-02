Piden que Ilia Topuria no pelee ante Justin Gaethje

El luchador norteamericano y el español se enfrentarán por el título del peso Ligero de la UFC, aunque no todos están de acuerdo con esa pelea

Justin Gaethje rompió todos los supuestos planes de la UFC al derrotar el pasado 24 de enero al británico Paddy Pimblett, con toda claridad, y ganarse el derecho de enfrentarse a Ilia Topuria, previsiblemente, en el gran evento de la Casa Blanca del mes de junio.

La presencia de un luchador norteamericano peleando por el título es el sueño de Donald Trump, quien, como aficionado norteamericano a las MMA ha visto cómo Estados Unidos se ha quedado sin campeones a lo largo de los dos últimos años. Es la segunda vez que Gaethje se proclama campeón interino, aunque en la anterior ocasión no pudo unificar el título y, a sus 38 años, sabe que ante Topuria tendría su última oportunidad.

También era su última oportunidad ante Pimblett, como había anunciado su entrenador. Si perdía, se retiraba. Pero el norteamericano, conocido popularmente como The Highlight, fue claramente superior. Pudo acabar por dos veces con su oponente, dominó a Paddy Pimblett en el T-Mobile Arena de Las Vegas en todo momento, logró los tres derribos que intentó... y ganó de forma unánime en las puntuaciones de los jueces.

Gaethje, con Ilia Topuria entre ceja y ceja

"¿La pelea contra Ilia Topuria? Solo tengo que confiar en la preparación, confiar en mis entrenadores y confiar en mis habilidades. Espero que sea mi destino", señaló Justin Gaethje nada más coronarse en Las Vegas.

Nadie duda de que ésa será la pelea. Es la que quiere Gaethje, la que prometió la UFC y la que ha aceptado Ilia Topuria. Pero hay quien cree que el norteamericano no debería prestarse a ella y que la UFC no debería celebrarla. Y es alguien que ha pedido por dos veces con Gaethje: Rafael Fiziev.

Rafael Fiziev cree que Topuria le puede "apagar las luces fácilmente"

El luchador azerí considera que Ilia Topuria puede machacar a su contrincante. "Honestamente, no quiero esta pelea. Gaethje tiene prácticamente 38 años y ante Pimblett no parecía estar en su mejor forma. Ante Ilia, todo sería boxeo, boxeo, boxeo, y esto es peligroso para Justin. Muy peligroso. Topuria puede apagarle las luces fácilmente. Ya sé que es MMA y que en este deporte todo puede cambiar en un segundo, pero, pensando en Justin, no quiero ver esta pelea", afirma Fiziev.

Gaethje le ha dejado claro a Fiziev y a los otros que dudan que se lo ha ganado y que piensa ir a por el título. "No hay manera de que no esté peleando ahí, a no ser que esté muerto", advierte el peleador norteamericano.

Ilia Topuria y Justin Gaethje disputarán la pelea por el título del peso Ligero. Y eso pese a que los rumores que siguen situando a Topuria ante Islam Makhachev aún no han cesado...