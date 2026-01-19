La UFC espera a Ilia Topuria: "No le va a quitar el título"

Pese a la insistencia de Paddy Pimblett, que este fin de semana ha vuelto a meter presión, desde la UFC tienen claro que Topuria es su mayor estrella

Ilia Topuria trató de acabar con las especulaciones este fin de semana con su confirmación de quien sería su rival, descartando a Tsarukyan, y la fecha de su regreso, algo que coincidía con el presidente de la UFC, Dana White, había dejado caer cuando anunció cuando comenzaría a negociar y preparar el evento de la Casa Blanca de junio.

Ahí se espera la reaparición del hispano-georgiano, pese a que él abrió la horquilla entre abril y ese mes de junio. Y en torno a ese evento hay especulaciones de todo tipo, desde que se minimizaría la presencia de los campeones rusos, que ahora mismo hay tres (Islam Makhachev, Petr Yan y Khamzat Chimaev), lo que ayudaría a cubrir con dos de ellos los eventos numerados de abril y mayo; a que Conor McGregor estaría negociando un nuevo contrato que le permitiría reaparecer ahí.

En todo caso, Topuria estará disponible y como le ha pedido Paddy Pimblett, reaparecerá en el primer semestre de 2026. Pero alguien muy cercano a la UFC, como es el habitual presentador de la ESPN Carlos Contreras Legaspi, ha dejado claro que si no hubiera podido reaparecer en esa fecha porque no ha acabado de resolver sus problemas personales, la UFC le "esperará".

No es lo que habían pedido algunos exluchadores, que querían incluso que la pelea entre Gaethje y Pimblett del próximo sábado fuera con el cinturón del peso Ligero y no un cinturón interino. La UFC, según éste, tiene claro que es el luchador más popular y vendible de la compañía ahora mismo y lo quiere proteger.

La UFC y su confianza en Topuria

"La UFC no le va a quitar el título a Ilia. Le van a dar todo el tiempo que sea necesario. Si por alguna razón tienen que hacer una defensa interina del título... lo permitirían. Tienen mucha fe en el estatus actual de Topuria como estrella", asegura en el canal de Youtube de Álvaro García Colmenero.

Tal vez sean estas palabras o que la confirmación del propio Ilia Topuria no le han convencido, pero Pimblett ha vuelto a la carga y sigue metiendo presión para que no retrase su regreso, sin atender a que si quiere pelear con él, aún debe ganar este sábado a Justin Gaethje. "Si no está listo para junio o julio, creo que debería ser despojado de su título, porque habría sido campeón durante un año y no lo habría defendido", señala en una entrevista en 'Main Evento TV', apenas unos días después de haberse burlado, una vez más de El Matador: "Topuria es muy pequeño comparado conmigo. Hay categorías de peso por algo. Si quiere pelear conmigo en 155 libras, se va a manchar la cara", señaló.