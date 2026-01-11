Desde la UFC confirman el regreso de Ilia Topuria

Su máximo dirigente, Dana White, asegura que peleará contra el ganador del Gaethje-Pimblett, desmintiendo los agoreros vaticinios del luchador británico

"El campeonato interino es un título mundial. Pero la gente me dice que probablemente acabaré como Aspinall cuando gane a Gaethje. La gente dice que Topuria no volverá hasta dentro de un año por lo menos y que podría complicarse y estar dos años sin competir. Si se va a quedar fuera tanto tiempo preferiría que se fuese y dejara de retrasar la división, pero también quiero pelear con él. Es una situación sin salida. Quiero vencer a Topuria y demostrarle a todos que puedo vencerlo, pero al mismo tiempo si me va a hacer esperar como Tom a Jon Jones entonces, no, deja que la división siga adelante". Si haber ganado aún nada y pese a que sólo ha vencido a un luchador con ránking en la UFC, el peleador británico Paddy Pimblett sigue alimentado los rumores que sitúan el regreso de Topuria más allá del mes de mayo o junio, cuando se le espera para el gran evento de la Casa Blanca.

El español está más pendiente ahora de otros asuntos. Su prioridad es resolver sus problemas personales y cerrar el proceso de divorcio con su exmujer. Una situación en la que Topuria ya ha ganado la primera batalla en los juzgados.

Pero no descuida lo que ocurre en la UFC. En su única entrevista en las últimas semanas, con el canal de Youtube 'El Doberdan', desmintió que quisiera subir de peso si fuera Gaetje y no Pinblett, con el que quiere pelear, el que ganaba la pelea del 24 de enero. "Tengo muchísimas ganas de volver al Octógono. Llevo muchos meses fuera de él y espero que se anuncie pronto mi vuelta, aunque es muy difícil predecir cuándo o con quién volver. Lo que me motiva es pelear contra los mejores. El que mejor se prepare y el que mejor actuación tenga; el que gane ese combate interino, me gustaría pelear contra él. Me gusta pelear contra los ganadores, contra personas que realmente generan esas expectativas. Cualquiera que gane para mí será bueno", indicó el hispano-georgiano.

Y ahora es el presidente de la UFC, Dana White, el que ratifica las palabras de Ilia Topuria y pone fecha a su regreso. "Todos quieren que el ganador del Gaethje contra Pimblett pelee contra Ilia Topuria. Veremos cómo se desarrolla la situación a lo largo del año", afirmó el máximo dirigente de la UFC en una entrevista para CBS, donde confirmó que el regreso de Topuria al octógono sería para final de primavera o verano, situando la fecha clave en el 14 de junio, día en el que tendrá lugar el evento en la Casa Blanca.

El mayor de los hermanos Topuria sigue manteniendo el número dos libra por libra de la UFC y es su luchador más popular, de ahí que las expectativas que hay por su regreso sean muy altas.