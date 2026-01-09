Ilia Topuria gana la primera batalla en los juzgados

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles niega a su exmujer la posibilidad de viajar con su hija a Miami, como había pedido

Ilia Topuria se apunta la primera batalla judicial que le enfrenta a su exmujer. Después de que hace un par de días acudiera a declarar al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles, éste ha desestimó la petición de Giorgina Uzcategui para viajar con su hija menor a Miami, tal y como había solicitado el pasado 7 de enero.

Sobre ese asunto había versado esta primera 'pelea' en los juzgados y no por la denuncia por violencia de género por la que también tiene que declarar el luchador español. Ilia Touria se había negado a que su expareja viajara con su hija menor a Miami en un caso que se incluye dentro del proceso civil derivado de la separación. Y ha visto cómo el tribunal le daba la razón. El luchador salió sonriente del juzgado madrileño y deseó a todos los presente el feliz año nuevo. Ya conocía el resultado de la vista, que le ha favorecido.

"Voy a ver a mi hija muy pronto... No estoy nada agobiado, estoy muy tranquilo. Mi prioridad es mi hija, mis hijos, mi familia", señalaba Topuria antes de entrar a los juzgados acompañado por sus letrados.

Los billetes de avión, claves en la sentencia

Con esta sentencia, Giorgina Uzcategui ya sabe que no podrá llevarse a su hija de España hasta que no haya una sentencia de divorcio y un régimen de visitas acordado entre ambos o designado por el juez. La empresaria americana había solicitado poder viajar a Miami y alegaba la presión mediática que estaba sufriendo a raíz de que se hubiera conocido el proceso de separación que mantiene con Ilia Topuria. El juez, en cambio, ha desestimado la petición al comprobar que Uzcategui compró los billetes de avión para viajar a Miami 12 días antes de que Topuria emitiera el comunicado que, supuestamente, habría provocado esa presión mediática.

Ese comunicado era el que indicaba que no pelearía en los primeros meses del año porque quería centrarse en resolver sus problemas personales y el que provocó, a su vez, que la UFC designara una pelea el 24 de enero por cinturón de campeón interino del peso Ligero entre Justin Gaethje y Paddy Pimlett.

El luchador hispano-georgiano aún debe enfrentarse a la denuncia sobre malos tratos, algo que él mismo desveló. Y sobre lo que señaló, que le había llegado después de que se negara a satisfacer unas cantidades económicas en este proceso de separación que le parecían excesivas. Sobre eso, dejó claro que irá a declarar "gustosamente cuando se me requiera".