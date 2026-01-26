España mete la directa hacia los cuartos de final del Europeo de fútbol sala

Un serio partido permite a los chicos de Jesús Velasco hacer pleno tras dos partidos y acariciar ya su clasificación para las eliminatoria de la cita continental

Si algo no le falta a esta España es fiabilidad. Si su primer compromiso del Europeo de fútbol sala de Lituania, Letonia y Eslovenia lo resolvió por la vía rápida, en esta ocasión, con una Bielorrusia de máxima exigencia física y táctica, tiró de seriedad y efectividad para imponerse por 0-2 y dar un nuevo paso hacia los cuartos de final del torneo continental.

De este modo, el conjunto de Jesús Velasco sumó su segunda victoria en el campeonato en un partido trabajado y que estuvo marcado por la solidez defensiva del rival y la paciencia necesaria para decidirlo en la segunda mitad; eso sí, desde el inicio España mostró su intención de dominar el encuentro y marcar el ritmo con una presión adelantada que dificultó la salida de balón bielorrusa.

Con esa firme apuesta sobre el parqué, el premio llegó pronto, ya que Antonio Pérez robó en el centro del campo y Mellado culminó la acción con una conducción decidida y un disparo preciso al llegar al área para abrir el marcador. El gol no alteró el planteamiento de Bielorrusia, firme atrás y buscando opciones a través del juego directo.

En cuanto a España, esta acumuló posesión y trató de ampliar la ventaja, aunque sin demasiadas concesiones por parte del rival. Adolfo estuvo cerca del gol con una volea tras saque de esquina y Raya rozó el tanto con un disparo escorado al palo. Bielorrusia también avisó y Yakubov obligó a intervenir a Chemi y, al borde del descanso, Shvedko estuvo a punto de empatar con una vaselina que Antonio despejó bajo palos.

Llega el gol de la tranquilidad para España

Nada más comenzar la segunda parte llegó el segundo tanto español. Novoa, en una acción individual, sorprendió a Luksha con un disparo poco ortodoxo que significó su estreno goleador con la selección absoluta. El gol dio algo de aire a España, aunque el desarrollo del partido se mantuvo similar: control español, defensa cerrada de Bielorrusia y dificultades para generar ocasiones claras.

Pese a ello, la selección dispuso de varias opciones para sentenciar, incluidos dos balones al palo, uno de ellos en un mano a mano que Cortés resolvió con una vaselina. La corta ventaja mantuvo la incertidumbre hasta el final, pero el equipo supo gestionar los últimos minutos sin conceder ocasiones claras. Con este triunfo, España queda a un paso de asegurar su clasificación para los cuartos de final y cerrará la fase de grupos el jueves, a las 17.30 horas, frente a Bélgica.

- Ficha técnica:

0. Bielorrusia: Luksha, Krykun, Baturin, Ragovik y Shvedko -cinco inicial-, Selyuk, Pinchuk, Semianiuk, Shimanovski, Shcherbich, Yakubov, Kozel y Dubkov.

2. España: Chemi, Cecilio, Ricardo Mayor, José Raya y Gordillo -cinco inicial-, Antonio Pérez, Mellado, Adolfo, Cortés, Rivillos, Novoa, Pablo Ramírez y Adri Rivera.

Árbitros: Ademir Avdic y David Glavonjic (Suecia). Amonestaron a Shvedko (min.1), Ragovik (min.14), Dubkov (min 38) y Shcherbich, en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 40.

Goles: 0-1, m.6: Mellado; 0-2, m.21: Novoa.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la Eurocopa de fútbol sala celebrado en el Arena Stožice de Liubliana, con unos 2.000 aficionados en las gradas.