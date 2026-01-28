Así queda el Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 6 de fase de grupos hoy 27 de enero

Portugal sigue deslumbrando y ya ha sellado su pase a cuartos de final tras firmar una nueva goleada, en esta ocasión con Hungría como víctima

Ya se han completado las dos primeras fechas para todas las selecciones que se han dado cita en el Europeo de fútbol sala, en el cual estamos viendo brillar con luz propia a combinados como Portugal o la propia España, habiendo ya dos equipos clasificados para los cuartos de final de campeonato que se celebra en Eslovenia.

Así es. Con dos dos choques disputados este martes 27 de enero, tales han servido para certificar el pase a la fase de eliminatorias por parte de los lusos, que han vencido a Hungría por 5-1. Con seis puntos, y a la espera de que italianos y magiares jueguen entre ellos en el último choque del grupo, los portugueses ya saben que están clasificados y que con un empate frente a Polonia les alcanza para finalizar primeros de grupo. En cuanto a Italia, esta también ha jugado en el día de hoy para, curiosamente, derrotar a los polacos por idéntico resultado al conseguido por los portugueses (5-1).

La otra selección clasificada es Armenia. Con dos victorias por la mínima, y aprovechando el empate entre Lituania y República Checa del primer día, los armenios saben que con un empate serán primeros de grupo, justo la misma situación en la que se encuentra España, que pese a tener seis puntos no tiene cerrado el pase a cuartos al haber otros dos equipos con tres puntos.

El Grupo A, una locura repleta de incógnitas

Mientras en el resto de grupos hay cosas más o menos claras, en el A está absolutamente todo por decidir, ya que incluso Georgia, última con un solo punto, tiene opciones de terminar hasta primera. En todo caso, la que lo tiene casi hecho es una Francia que sabe que con un empate jamás bajaría de los dos primeros puestos, ya que en estos momentos ostenta hasta cuatro puntos.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026

GRUPO A

Resultados

Croacia 2-2 Georgia

Francia 5-0 Letonia

Clasificación

1. Francia 4 (+5)

2. Letonia 3 (+4)

3. Croacia 2 (0)

4. Georgia 1 (-4)

GRUPO B

Resultados

Armenia 5-4 República Checa

Ucrania 4-1 Lituania

Clasificación

1. Armenia 6 (+2)

2. Ucrania 3 (+3)

3. República Checa 1 (-1)

4. Lituania 1 (-3)

GRUPO C

Resultados

Bielorrusia 0-2 España

Bélgica 4-5 Eslovenia

Clasificación

1. España 6 (+5)

2. Bélgica 3 (+3)

3. Eslovenia 3 (-2)

4. Bielorrusia 0 (-6)

GRUPO D

Resultados

Portugal 5-1 Hungría

Italia 5-1 Polonia

Clasificación

1. Portugal 6 (+9)

2. Italia 3 (0)

3. Hungría 3 (-3)

4. Polonia 0 (-2)