Así queda el Europeo de Waterpolo Femenino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 2 de fase de grupos hoy 27 de enero

La selección española ha dado el esperado paso al frente al derrotar de auténtica paliza a Portugal y quedarse a un paso de la segunda ronda del campeonato continental

Si en la primera jornada del Europeo de Waterpolo Femenino 2026 –el cual se disputa en Funchal– hubo algunos resultados abultados, en la segunda de este martes 27 de enero hemos visto algunas palizas de auténtica locura; tanto es así que el 22-7 que ha endosado España a Portugal se queda casi corto.

Empezando por las chicas de Jordi Valls, estas dominaron de principio a fin a las anfitrionas; tanto es así que en todos los cuartos metieron al menos cinco goles. Exacto, hicieron de la regularidad su mayor virtud para colocarse en la segunda plaza del Grupo B a expensas de jugar contra Rumanía, el rival más débil.

Y si España golpeó con dureza a su rival, qué decir de una Hungría que destrozó a las mencionadas rumanas por 28-3... Sí, las magiares van a concluir esta primera fase de grupos invictas y con una diferencia de goles de auténtica locura.

Grecia y Países Bajos tampoco se andan con rodeos

En el Grupo A las helenas están arrasando. Esta tarde han destrozado a Francia por 23-5 y ya tienen un +35 en goles... Y nada lejos se quedan las neerlandesas, ya que Países Bajos ha dado buena cuenta de Suiza en el Grupo D por 28-2. Ahora a todas les toca una jornada de descanso para volver a la batalla el jueves 29 de enero con la tercera y definitiva jornada de la primera fase de la competición continental.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Femenino

GRUPO A

Resultados 2ª jornada

Alemania 22-11 Eslovaquia

Grecia 23-5 Francia

Clasificación

1. Grecia 6 puntos (+35)

2. Alemania 3 (+9)

3. Francia 3 (-16)

4. Eslovaquia 0 (-28)

GRUPO B

Resultados 2ª jornada

Portugal 7-22 España

Hungría 28-3 Rumanía

Clasificación

1. Hungría 6 (+27)

2. España 3 (+13)

3. Portugal 3 (+-10)

4. Rumanía 0 (-30)

GRUPO C

Resultados 2ª jornada

Italia 17-6 Serbia

Turquía 9-16 Croacia

Clasificación

1. Italia 6 (+23)

2. Croacia 3 (-5)

3. Serbia 3 (-10)

4. Turquía 0 (-8)

GRUPO D

Resultados 2ª jornada

Países Bajos 28-2 Suiza

Israel 11-6 Gran Bretaña

Clasificación

1. Israel 6 (+20)

2. Países Bajos 6 (+36)

3. Gran Bretaña 0 (-15)

4. Suiza 0 (-41)

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda fase y arrastran los resultados de la primera fase contra los rivales que se clasifiquen.

Horarios y dónde ver por TV los Grupos A, B, C y D el jueves 29 de enero

GRUPO A

Francia - Eslovaquia

Grecia - Alemania

GRUPO B

Rumanía - España

Portugal - Hungría

GRUPO C

Serbia - Croacia

Italia - Turquía

GRUPO C

Suiza - Gran Bretaña

Países Bajos - Israel

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.