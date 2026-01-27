Así queda el Europeo de Waterpolo Femenino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 1 de fase de grupos hoy 26 de enero

España se deja el triunfos en el último cuarto, Grecia destroza a Eslovaquia e Italia deja sin aliento a Croacia en la fecha inaugural del Europeo femenino de waterpolo

Imagen del partido de la primera jornada del Europeo femenino de waterpolo entre Italia y Croacia.@Euro_Waterpolo

¡Esto ya está en marcha! Justo un día después de que Serbia se coronase campeona del torneo masculino, este lunes 26 de enero hemos vivido la primera jornada del Europeo de waterpolo femenino 2026, el cual se disputa en Funchal (Portugal).

España, actual campeona olímpica, debutaba ante Hungría, un rival durísimo al que mantuvo a raya durante tres cuartos, pero que le dio la vuelta al choque en el último con un tremendo parcial de 4-0. La derrota no es baladí, ya que las chicas de Jordi Valls arrastrarán tal resultado a la segunda fase, en la cual no tendrán margen de error alguno.

El otro choque del grupo de España, el B, lo disputaron Rumanía y Portugal para terminar con victoria de las segundas. Sí, las anfitrionas fueron arropadas por su afición y se colocan en la primera plaza de cara a pasar a la siguiente fase.

Grecia, Italia e Israel, a base de palizas

Tal cual suena. Las helenas atropellaron a Eslovaquia por 24-7 para liderar el Grupo A, las italianas infligieron un serio correctivo a Croacia por 24-12 para colocarse en cabeza del Grupo C, e Israel manda en el Grupo D al imponerse por un tremendo 24-9 a Suiza.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Femenino

GRUPO A

Resultados 1ª jornada

Francia 13-11 Alemania

Grecia 24-7 Eslovaquia

Clasificación

1. Grecia 3 puntos (+17)

2. Francia 3 (+2)

3. Alemania 0 (-2)

4. Eslovaquia 0 (-17)

GRUPO B

Resultados 1ª jornada

Hungría 9-7 España

Rumanía 7-12 Portugal

Clasificación

1. Portugal 3 (+5)

2. Hungría 3 (+2)

3. España 0 (-2)

4. Rumanía 0 (-5)

GRUPO C

Resultados 1ª jornada

Italia 24-12 Croacia

Serbia 9-8 Turquía

Clasificación

1. Italia 3 (+12)

2. Serbia 3 (+1)

3. Turquía 0 (-1)

4. Croacia 0 (-12)

GRUPO D

Resultados 1ª jornada

Países Bajos 14-4 Gran Bretaña

Israel 24-9 Suiza

Clasificación

1. Israel 3 (+15)

2. Países Bajos 3 (+10)

3. Gran Bretaña 3 (-10)

4. Suiza 0 (-15)

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda fase y arrastran los resultados de la primera fase contra los rivales que se clasifiquen.

Horarios y donde ver por TV los Grupos A, B, C y D el viernes 27 de enero

GRUPO A

Grecia - Francia

Alemania - Eslovaquia

GRUPO B

Hungría - Rumanía

Portugal - España

GRUPO C

Turquía - Croacia

Italia - Serbia

GRUPO C

Israel - Gran Bretaña

Países Bajos - Suiza

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.