Serbia se pone en casa la corona de Europa

Una gran actuación de Mandic y una inmaculada recta final le da la victoria en la final del europeo a los balcánicos ante Hungría

¡Punto y final al Europeo de Belgrado 2026! Serbia, la campeona olímpica que además jugaba en casa, se ha convertido también en campeón de Europa, tras alzarse con el cetro continental, dirigida por el gran Dusan Mandic que llevó a los suyos a la victoria ante Hungría (10-7) con cuatro goles, dos en el último cuarto, en un partido que se mantuvo equilibrado y solo se rompió en los últimos ocho minutos.

Sin duda fue un partido muy táctico, con muchas exclusiones y que se iba a decidir por las acciones en superioridad y el talento individual, algo de lo que van sobradas ambas selecciones; eso sí, el público rugía una y otra vez por su equipo de los Balcanes.

Hungría golpea primero

Lo cierto es que los magiares empezaron mejor; tanto es así que marcaron primero y al inicio del segundo cuarto volvían a estar por delante con un marcador de 3-4. Serbia reaccionó y al descanso ya estaban empate a cinco, haciendo prever un final igualado. No fue así, ya que el anfitrión puso una marcha más en la segunda mitad.

En el inicio del tercer parcial, Serbia pareció romper el partido. Un gran lanzamiento de Mandic, una de sus estrellas, y otro tanto de Martinovic situaron por primera vez a un equipo con dos goles de diferencia (7-5). Un tiempo muerto y una acción preparada le dio a Hungría el 7-6, después de un gol de Fekete.

Llega la sentencia de Serbia

Quedaba el último cuarto, y con todo por decidir quienes mejor templaron los nervios fueron los serbios, sobre todo gracias a un tiempo muerto de Uros Stevanovic, técnico local. A partir de ahí sacaron un penalti para que Mandic les pusiese dos arriba, y poco después Lazic, desde la boya, sentenciaba el encuentro. Mandic, con otro tanto, su cuarto gol, cerró la victoria con el 10-6. Vendel Vigvari recortó hasta el 10-7. Serbia, de esta manera, sucede en el palmarés a España, que fue la última campeona europea.

Ficha técnica

10 - Serbia: Glusac; Mandic (4, 2p), S. Rasovic (-), Randjelovic (-), Lazic (1), Drasovic (1), N. Jaksic (-), Vico (1), Dedovic (-), P. Jaksic (-), V. Rasovic (-), Martinovic (1) y Lukic (2).

7 - Hungría: Vogel; Angyal (-), Manhercz (-), Akos Nagy (1), Vince Vigvari (-), Adam Nagy (-), Fekete (1), Tatrai (-), Kovacs (-), Vendel Vigvari (3), Jansik (1), Vismeg (-) y Varga (1).

Árbitros: Ohme (GER) y Bourges (FRA). Eliminados: Dedovic y Petar Jaksic.

Parciales: 3-2, 2-3, 2-1 y 3-1.

Incidencias: Final del Campeonato de Europa masculino de waterpolo, disputado en el Belgrado Arena de la capital serbia ante unos 15.000 espectadores. En la final de consolación, Grecia venció a Italia por 12-5 (4-1, 3-1, 3-2 y 2-1).