España renuncia a su título Europeo de Waterpolo de la forma más dolorosa

Los penaltis, con un Soma Vogel espectacular, dan el pase a Hungría para las semifinales y obligan a los españoles a pelear por ser quintos en el Campeonato de Europa 2026

España no podrá revalidar su título europeo después de perder por penaltis en el partido clave ante Hungría y ha quedado eliminada de un Europeo 2026 de Waterpolo Masculino en el que ha vuelto a ofrecer un gran nivel, pero en el que los pequeños detalles la han condenado.

Un gol a seis segundos del final de su partido ante Serbia le impidió pasar por delante de los balcánicos y un penalti (3-4 en la tanda), frente a los húngaros, han mandado para casa a los pupilos de David Martín.

Aunque era un partido de la segunda fase también era una final. Esa derrota de España ante Serbia en la primera fase y la de los húngaros ante la misma anfitriona en la segunda condenaba a ambos a jugársela entre sí. No les valía el empate, ya que en ese caso, el duelo se resolvería desde los lanzamientos de penalti, como así ocurrió. Fue tal la igualdad que los cuatro cuartos acabaron empatados para un 11-11 final.

España, no obstante, había estado contra las cuerdas y había forzado esos lanzamientos de penalti gracias a una genialidad de Sergi Cabanas en el último instante. Pero Soma Vogel, el portero húngaro, estuvo más firme en la 'muerte súbita' y se repitió la imagen del Europeo celebrado hace seis años, cuando el propio Vogel nos mandó para casa de la misma forma.

En este caso, erraron Bernat Sanahuja y Unai Biel, pero podrían haber sido cualquier otro. El mérito era del meta magiar que, de hecho, ya paró dos penaltis en el primer tiempo del partido al propio Bernat Sanahuja y a Álvaro Granados.

Pese a ser la mejor selección del momento y la vigente campeona de Europa y del mundo, España sabía que enfrente tenía una maldición, un muro que nunca había podido superar. Diecisiete veces se habían enfrentado españoles y húngaros en Campeonatos de Europa y el resultado era de... 17-0 para los magiares. Ahora ya son 18.

España se va para casa, por decirlo de alguna forma, ya que aún le queda un último compromiso en el Europeo 2026, donde luchará por una quinta plaza que no esperaba. Tampoco la esperaban Italia o Croacia, otras dos de las favoritas y se enfrentarán entre sí este miércoles. La que gane luchará por las medallas y, la que pierda, se enfrentará a los hispanos con esa quinta plaza como consuelo.

Ficha técnica del España 11-11 Hungría (3-4 en penaltis)

España: Aguirre; Munárriz (-), Granados (1), Sanahuja (2), De Toro (-), Larumbe (1), Asensio (-), Cabanas (4), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (-), Asensio (-) y Lorrio (p.s).

Hungría: Vogel; Angyal (-), Manhercz (2), Akos Nagy (3), Vince Vigvari (-), Adam Nagy (1), Fekete (1), Tatrai (-), Kovacs (-), Vendel Vigvari (1), Jansik (1), Vismeg (1), Varga (1) y Csoma (p.s).

Parciales: 3-3, 2-2, 3-3 y 3-3 (3-4).

Árbitros: Frank Ohme (ALE) y Peter de Jong (NED). Mostraron tarjeta amarilla al técnico David Martín por parte de España. Eliminaron a Marc Larumbe por parte de España y a Szilard Jansik por parte de Hungría.