Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 4 de la segunda fase de grupos hoy 19 de enero

Grecia gana a Italia y pasa a semifinales del Europeo 2026 masculino, mientras que los italianos tendrán que jugarse ahora ante Croacia el pase a semifinales

Las sensaciones se cumplieron y, aunque Italia lideraba el Grupo F tras la primera jornada de esta segunda fase del Europeo 2026 de Waterpolo masculino, ha sido Grecia la primera que ha asegurado su presencia en semifinales, mientras que italianos y croatas se jugarán a una carta el pase a la lucha por las medallas.

Los griegos serían, por tanto, los rivales de España si los pupilos de David Martín logran vencer a Hungría este martes y si se dan los lógicos resultados en los otros encuentros.

Grecia, en un partido en el que se impuso en los tres primeros cuartos, salió indemne de la locura del último periodo (5-6 para Italia) y, al igual que hiciera con Croacia en la primera fase, demostró estar un paso por delante de sus rivales (15-13).

Croacia, por su parte, barrió a Turquía y llegará al duelo del miércoles ante Italia con la segunda plaza provisional, aunque eso no significa nada, ya que no hay empates en la fase de grupos y cualquier igualada se resuelve desde el punto de penalti. El que gane pasará y, el que no, irá para casa.

La victoria de Rumanía, por otro lado, ante Georgia les confirma como cuartos clasificados del grupo pase lo que pase en el último encuentro.

Este martes se decide el Grupo E, donde España y Hungría, con un duelo directo, decidirán quienes estarán en semifinales y quien se marcha para casa. Los hispanos sólo han perdido un partido, ante Serbia, y se han mostrado como el equipo más resolutivo hasta ahora, pero eso sólo les ha valido para llegar a esta 'final' dependiendo de sí mismos.

Su única ventaja consiste en que Hungría viene de perder un partido y ellos de ganar tres consecutivos, algunos de ellos, como ante Montenegro, ofreciendo un gran rendimiento. Falta les hará. Como también los goles de Granados, Munárriz, Sanahuja...

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO E

Resultados 2ª jornada

Francia 7-14 España

Montenegro 15-11 Países Bajos

Serbia 15-14 Hungría

Clasificación

1. Serbia 11 puntos (+8)

2. España 9 (+21)

3. Hungría 9 (+15)

4. Montenegro 6 (-6)

5. Países Bajos 1 (-18)

6. Francia 0 (-20)

GRUPO F

Resultados 2ª jornada

Georgia 10-15 Rumanía

Grecia 15-13 Italia

Croacia 22-9 Turquía

Clasificación

1. Grecia 12 (+29)

1. Croacia 9 (+31)

3. Italia 9 (+25)

4. Rumanía 6 (-16)

5. Turquía 0 (-37)

6. Georgia 0 (-32)

Horarios y donde ver por TV el Grupo E el martes 20 de enero

GRUPO E - 3ª jornada

Países Bajos - Francia (15:30 horas)

España - Hungría (18:00 horas)

Serbia - Montenegro (20:30 horas)