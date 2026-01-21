Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 5 de la segunda fase de grupos hoy 20 de enero

España se despide de las medallas tras ocho años sin bajarse del podio continental tras caer con Hungría por penaltis en el epílogo de la segunda fase del Europeo 2026 de Waterpolo Masculino

Dos penaltis errados por Bernat Sanahuja y Unai Biel. O más bien parados por un Soma Vogel que ya había detenido dos penas máximas al propio Sanahuja y a Granados durante el partido dejaron a España fuera de la lucha por las medallas, algo que no ocurría desde hace ocho años.

Fue de la forma más cruel de perder, por penaltis, después de que el otro partido, ante Serbia, los hispanos lo hubieran ya perdido a seis segundos del final. Dos fatídicos desenlaces que condenan a los de David Martín a la lucha por el quinto puesto del Europeo 2026 de Waterpolo Masculino ante el perdedor del partido que enfrenta este miércoles a Croacia e Italia.

Serbia, con el desenlace vivido por España, se pudo permitir relajarse, jugar con los menos habituales y darle una alegría a sus hermanos de Montenegro. Su derrota (13-15) no afecta a la clasificación y pasan como primeros, por lo que se enfrentarán al perdedor de ese partido entre croatas e italianos antes señalado.

Hungría peleará con Grecia por estar en la final después de empatar a once con España un partido en el que llevaron la iniciativa durante gran parte del mismo, pero también en el que no ganaron ninguno de los cuatro cuartos que se disputaron.

Desde Barcelona 2028 siemre hubo medalla para España

Desde que España lograra la plata en Barcelona 2018, nunca se había bajado del podio en un Europeo y a éste llegaba como campeona. Pero no pudo con el muro de siempre. Históricamente nunca ha ganado a Hungría en un torneo continental y ya llevan 18 enfrentamientos a lo largo de la historia. Y 18 derrotas.

En el tercer partido del Grupo E, Francia se consoló y evitó el farolillo rojo, lugar al que mandó a unos Países Bajos que tras empatar con Serbia en su debut, nunca han podido volver a ofrecer ese nivel.

Este miércoles acaba la segunda fase con el choque entre Croacia e Italia como único encuentro decisivo. Aparte de un Turquía - Georgia que también servirá de consuelo al ganador, ya que ninguno suma puntos en esta segunda fase.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO E

Resultados 3ª jornada

Países Bajos 10-14 Francia

España 14-15 Hungría (por penaltis 4-5)

Serbia 13-15 Montenegro

Clasificación

1. Serbia 11 puntos (+6)

2. Hungría 11 (+16)

3. España 10 (+19)

4. Montenegro 9 (-4)

6. Francia 3 (-15)

5. Países Bajos 1 (-22)

GRUPO F

Resultados 2ª jornada

Georgia 10-15 Rumanía

Grecia 15-13 Italia

Croacia 22-9 Turquía

Clasificación

1. Grecia 12 (+29)

1. Croacia 9 (+31)

3. Italia 9 (+25)

4. Rumanía 6 (-16)

5. Turquía 0 (-37)

6. Georgia 0 (-32)

Horarios y donde ver por TV el Grupo E el martes 20 de enero

GRUPO F - 3ª jornada

Turquía - Georgia (15:30 horas)

Italia - Croacia (18:00 horas)

Rumanía - Grecia (20:30 horas)