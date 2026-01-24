Serbia y Hungría se jugarán el trono europeo de waterpolo

La selección más laureada del continente, Hungría, se cita con la anfitriona del Europeo con la intención de recuperar un título que no conquista desde 2020.

Ya tenemos final en Belgrado 2026. La anfitriona Serbia desarmó este viernes a Italia, que resistió hasta el descanso, para imponerse por un claro 17-13 y citarse con Hungría en la final del Europeo masculino de waterpolo que, como no podía ser de otra manera, se celebrará en la capital del país balcánico.

De este modo, las dos selecciones más laureadas del continente, Hungría, con 26 medallas, que había ganado en la primera semifinal a la emergente Grecia (12-15), y Serbia, que suma 22, se darán cita en la final de este domingo a partir de las 20:30 horas.

Empezando por el conjunto dirigido por Uros Stevanovic, este buscará recuperar el cetro continental ocho años después, ya que, tras proclamarse campeón en Barcelona 2018 en una final decidida en los penaltis ante España, no había vuelto a subirse ni siquiera al podio continental.

Empujada por una grada entregada que llenó el Belgrado Arena en cada comparecencia de su selección, Serbia cumplió los pronósticos y llevó siempre la iniciativa, elevando el ritmo tras el descanso para quebrar definitivamente la resistencia italiana.

El choque quedó roto definitivamente con un demoledor parcial de 6-3 en el tercer acto que marcó el punto de no retorno. La diferencia se cimentó en la eficacia serbia en superioridad (9/11), el liderazgo ofensivo de Strahinja Rasovic y Dusan Mandic, autores de cuatro goles cada uno, y la sólida actuación bajo palos de Milan Glusac, con 14 paradas. En el lado opuesto, la portería italiana no respondió. Marco Del Lungo (2 paradas) y Francesco De Michelis (3) estuvieron lejos de su mejor nivel, reflejo de una Italia superada también en las acciones de hombre de más (8/18).

Hungría, el verdugo de España, a un paso de recuperar el cetro

Hungría, el verdugo de España en la tanda de penaltis por un puesto en la semifinal, no se dejó sorprender por la emergente Grecia (12-15) y certificó este viernes su billete para la final del Europeo masculino que se disputa en Belgrado.

Como decíamos, la que es la selección más laureada del continente, con 26 medallas, luchará por revalidar el cetro continental que conquistó por última vez en Budapest 2020, también tras derrotar a España en la tanda de penaltis, en un partido muy igualado que rompió con una salida en tromba tras el descanso. Sí, el choque contra Serbia apunta a ser uno de alta tensión y no menos clase en la piscina.