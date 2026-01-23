España aniquila a Croacia para darse una alegría de consolación

El combinado español se tiene que conformar con la quinta plaza al no poder acceder a semifinales y perder el cetro europeo que ostentaba desde la última edición del campeonato

Imagen del partido disputado entre España y Croacia por el quinto puesto del Europeo.@Euro_Waterpolo

Punto y final. España, vigente campeona europea y mundial, ha finiquitado su participación en el Europeo masculino de Belgrado asegurando la quinta plaza, a la cual ha accedido tras derrotar sin paliativos a Croacia por 17-9.

Lo cierto es que el partido tuvo poca historia. El equipo dirigido por David Martín siempre llevó la iniciativa en el marcador, impulsado por el rigor defensivo y el poder de Edu Lorrio en la portería; eso sí, fue un parcial final de 4-1 en los últimos minutos del tercer período el que terminó por decantar el choque cuando los balcánicos reaccionaban tímidamente.

Poco se le puede poner en el debe al conjunto español, que esta vez sí brilló en superioridad numérica (8 de 10), con Bernat Sanahuja desquitándose de un torneo por debajo de su nivel habitual al firmar cinco tantos, claro que siempre con el regusto amargo de tratarse de un triunfo intrascendente.

Endulzando el varapalo recibido

España se quedó sin opciones de subir al podio tras caer ante Hungría en la tanda de penaltis (14-15), un desenlace cruel que puso fin a una racha de cuatro medallas consecutivas (un oro, dos platas y un bronce) iniciada en Barcelona 2018. El golpe fue duro y el escenario, ingrato. No había consuelo, pero sí un último deber. Con poco más que el orgullo en juego, el combinado nacional volvió a lanzarse al agua obligado a competir consigo mismo. España construyó la ventaja desde la defensa, el pilar que sí respondió a lo largo de todo el campeonato, y desde ahí cerró parcial tras parcial favorable para que el último baño acabase con una sonrisa a medias.

La Selección llegó a Belgrado con el único objetivo de revalidar el cetro europeo. Se va sin conseguirlo, pero demostrando que siempre compite y que volverá para rememorar éxitos pasados.

- Ficha técnica

17 - España: Lorrio; Munárriz (3), Granados (2), Sanahuja (5), De Toro (-), Daura (1), Asensio (-), Cabanas (1), Tahull (2), Valera (1), Biel (1), Bustos (-), Asensio (-), Gomila (1) y Aguirre (p.s).

9 - Croacia: Marcelic; Buric (-), Fatovic (1), Loncar (-), Lazic (-), Bukic (2), Vukicevic (-), Zuvela (1), Biljaka (1), Vrlic (-), Butic (1), Kharkov (3), Basic (-) y Bijac (p.s).

Parciales: 3-0, 4-2, 6-5 y 4-2.

Árbitros: Raffaele Colombo (ITA) y Mihai Balanescu (ROU). Eliminaron a Sergi Cabanas, Fran Valera y Franciso Bustos por parte de España, y a Matias Biljaka, Franko Lazic y Marko Zuvela por parte de Croacia.

Incidencias: Partido por el quinto puesto disputado en el Belgrado Arena de la capital serbia.