España cumple el último requisito para jugarse el pase a las semifinales

La selección española gana a Francia y se enfrentará a Hungría (martes 18:00 horas) con la obligación de ganar para pelear por las medallas en el Europeo de Waterpolo Masculino 2026

España se jugará las semifinales del Europeo ante Hungría@RFEN_Oficial

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

España cumplió con su parte y se jugará a una carta ante Hungría su pase a las semifinales del Europeo de Waterpolo 2026 que se está celebrando en Belgrado después de vencer por 14-7 a una Francia que ya estaba eliminada, pero que dio guerra a sus vecinos.

Los pupilos de David Martín deberán ganar en dos días a Hungría (18:00 horas) para poder acceder a la lucha por las medallas después de que la derrota ante Serbia en la primera fase les obligara a ganarlo todo hasta el final. El equipo español no ha fallado aparte de ese encuentro y ha ganado a todos sus rivales con solvencia, incluida una selección francesa que les había complicado mucho la vida en sus últimos enfrentamientos.

Pese a no jugarse nada, los galos trataron de complicarle la vida a los españoles, que empezaron con algunas dudas, pero fueron a más conforme pasaba el partido y crecía su ventaja. España sufrió mucho en ataque, donde nunca se sintió cómoda, pero tiró de defensa y de Unai Aguirre para mantener la delantera y cuando sus dos cañoneros, Álvaro Granados y Bernat Sanahuja, entraron en acción, ya no miraron atrás.

La vigente campeona de Europa y del mundo tardó cinco minutos en abrir su cuenta. A esas alturas, Francia se había estrenado por medio de Alexandre Bouet y los españoles habían desperdiciado sus tres primeras superioridades. No enderezaron mucho en ataque antes del final del primer periodo, pero la defensa siguió funcionando y un gol les permitió acabar por delante (1-2).

Todo se normalizó con un buen inicio del segundo cuarto, en el que los de Martín se escaparon con un tranquilizador 4-1 que les permitió jugar con más pausa y elegir mejor sus opciones. Sin embargo, Francia sabía cómo parar los ataques españoles, recurría a las faltas y aprovechaba que los artilleros rivales no estaban finos en las superioridades. Eso les permitió seguir vivos (3-5) al descanso.

Un gol de Lorris Canovas situó a Francia a uno (5-6) mediado el tercer cuarto, pero Marc Larumbe dio tranquilidad y, a partir de ahí, Granados y Sanahuja empezaron a ver portería y el equipo español se distanció finalmente.

Ficha técnica del Francia 8-14 España

Francia: Fontani; Braise-Fernandez (-), Barnat (-), Bouet (3), Drahe (-), Vernoux (2), Vitrant (-), Guerin (-), Marion-Vernoux (1), Canovas (1), Carpentras (-), Mas (-), Sauton (1) y Offner (p.s).

España: Aguirre; Munárriz (-), Granados (2), Sanahuja (2), De Toro (2), Larumbe (2), Daura (1), Cabanas (2), Tahull (1), Valera (-), Biel (-), Bustos (2), Asensio (-) y Lorrio (p.s).

Parciales: 1-2, 2-3, 3-5 y 2-4.

Árbitros: Georgios Stavridis (GRE) y Andrej Franulovic (CRO). Eliminaron a Jean-Baptiste Carpentras y a Alexandre Bouet, ambos de Francia.

