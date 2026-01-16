Paso firme de España hacia las semifinales del Europeo

Un espectacular Álvaro Granados lidera el claro triunfo de España sobre sobre Montenegro para comenzar de la mejor manera posible la segunda fase del torneo

España sabe que no puede permitirse despiste alguno en el Europeo de Belgrado. La derrota ante la vigente campeona olímpica y anfitriona, Serbia (11-12), obligaba al equipo dirigido por David Martín a no fallar ante Países Bajos hace unos días (ganó 7-14) y a repetir triunfo contra Montenegro para mantener la condición de depender de sí mismo primero para llegar a semifinales y posteriormente para revalidar el título continental. Pues bien, ha vuelto a arrasar.

Tal cual suena. Siendo mejores en todas las facetas del juego y con dos nombres propios como Unai Aguirre y Álvaro Granados, España ha cerrado el choque ante los balcánicos venciendo por 6-14 y citándose para el choque frente a Francia del domingo con la moral por todo lo alto.

Volviendo al desarrollo del encuentro, la selección española de waterpolo lo bordó durante tres cuartos. Empezó con un parcial de 0-3 y desde ahí no bajó el ritmo durante tres cuartos para dejar el choque sentenciado a falta de 8 minutos (5-14).

Unai Aguirre y Álvaro Granados, grandes protagonistas

Por el camino vimos un 77 por ciento de paradas de Unia Aguirre y un letal Álvaro Granados, autor de cuatro de los primeros ocho tantos de España. Al talentoso jugador español se le vio especialmente motivado tras perderse el encuentro contra Países Bajos al haber sido sancionado con un partido por su expulsión frente a Serbia.

Hubo tiempo para golazos y para que David Martín ampliase la rotación y no forzase a ninguna de sus piezas; eso sí, el último cuarto fue un borrón que no pasa de anécdota, ya que ambos equipos bajaron el ritmo y el parcial fue de un triste 1-0 a favor de Montenegro. No pasa nada. El trabajo ya estaba hecho.

Próximos rivales y sistema de clasificación

Cabe recordar que los puntos obtenidos frente a rivales directos se arrastran a la segunda fase, donde España debe verse las caras con los equipos del Grupo A, cuyos clasificados fueron Hungría, Montenegro y Francia. Además, hay que tener en cuenta que solo los dos primeros clasificados de cada grupo de seis equipos pasan a semifinales.

Tras derrotar a la selección de Montenegro, España se verá las caras con Francia este domingo 18 de enero a partir de las 15:30 horas, mientras que el choque frente a Hungría tendrá lugar dos días después, exactamente el martes 20 de enero a las 18:00 horas.

- Ficha técnica:

6 - Montenegro: Tesanovic; Kholod (1), Vujovic (-), Mrsic (-), Popadic (-), Stupar (-), Vuckovic (-), Perkovic (2), Spaic (1), Matkovic (1), Radovic (-), Gojkovic (1) y Durovic (p.s).

14 - España: Aguirre; Munárriz (2), Granados (4), Sanahuja (-), De Toro (-), Larumbe (1), Daura (2), Cabanas (-), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (1), Gomila (1) y Lorrio (p.s).

Parciales: 1-4, 2-5, 2-5 y 1-0.

Árbitros: Boris Margeta (SLO) y Raffaele Colombo (ITA). Eliminaron a Balsa Vuckovic por parte de Montenegro y a Unai Biel por parte de España.

Incidencias: Primer partido del grupo E de la segunda fase, disputado en el Belgrado Arena de la capital serbia.