España resuelve su primera final en el Europeo de Waterpolo Masculino 2026

La selección española de waterpolo gana a Países Bajos (7-14) y pasa con tres puntos a la Main Roud del Europeo, donde previsiblemente se jugará la lucha por las medallas ante Hungría

España se sobrepuso al varapalo que significó la derrota ante Serbia y a no poder contar con el mejor jugador del mundo en 2025, Álvaro Granados, y no falló ante Países Bajos (7-14) en el partido que cerraba su participación en la fase de grupos del Europeo 2026.

Los pupilos de David Martín, actuales campeones de Europa y del Mundo, estaban avisados de lo que podían dar de sí los neerlandeses, que fueron capaces de igualar con Serbia en su debut antes de caer por penaltis, y no les dejaron controlar ningún cuarto. Ante los anfitriones, Países Bajos tomó la iniciativa y fue siempre por delante hasta el último periodo, de ahí que España no les dejase 'respirar' y no bajara el ritmo en ningún momento.

Sólo en el arranque, en el que el conjunto neerlandés logró ponerse 2-1 arriba, hubo alguna duda, pero el primer cuarto ya acabó con España por delante (2-3) y, en los dos siguientes periodos, dejó el partido visto para sentencia al alcanzar los seis goles de ventaja.

Sin Granados y con Sanahuja aún por debajo de su nivel, los protagonistas españoles fueron los mismos del duelo ante Serbia: Alberto Munárriz, autor de cuatro goles, y Unai Biel, que marcó tres. No obstante, el gol de Sanahuja resultó clave en el inicio para darle confianza a su equipo ante unos Países Bajos que salieron con la misma determinación que ante los serbios.

Óscar Asensio y Alberto Munárriz firmaron la reacción y ni siquiera las muchas exclusiones con las que fue sancionado el equipo español pudieron detenerle. Los de David Martín sólo encajaron cuatro goles en los dos siguientes periodos y su ataque fue mucho más efectivo que ante Serbia y que el rival que tenía enfrente.

El parcial de 3-0, con goles de Alberto Munárriz, Unai Biel y Fran Valera, abrió la primera ventaja y el 5-2 del tercer cuarto, en el que también marcaron Miguel de Toro y Alejandro Bustos cerró las posibilidades neerlandesas.

El último cuarto, pese a ello, España no se relajó y aún aumentó su ventaja en un tanto pese a que David Martín rotó y dio opciones a los que menos habían jugado en los tres primeros periodos.

Ficha técnica del Países Bajos 7-14 España

Países Bajos: Buitenhuis; Gbadamassi (1), Rouwenhorst (-), Benjamin Hessels (-), Mart Van Der Weijden (-), Te Riele (4), Sebastian Hessels (-), Van Den Burg (-), De Weerd (1), Snel (-), Ten Broek (1), Hofmeijer (-), Jorrit Van Der Weijden (-) y Jelto Spijker (ps).

España: Aguirre; Munárriz (4), Asensio (1), Sanahuja (1), De Toro (1), Larumbe (-), Daura (-), Cabanas (-), Tahull (-), Valera (1), Biel (3), Bustos (1), Gomila (2) y Lorrio (ps).

Parciales: 2-3, 2-4, 2-5 y 1-2.

Árbitros: Frank Ohme (GER) y Andrej Franulovic (CRO).