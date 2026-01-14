Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 4 de fase de grupos hoy 12 de enero

España se juega ante Países Bajos pasar con puntos a la segunda fase del Europeo 2026 de Waterpolo Masculino, que retrasa a la última jornada el desenlace de los grupos B y D

Rumanía y Turquía depararon, en la cuarta jornada del Europeo 2026 de Waterpolo Masculino el segundo partido más igualado del campeonato tras el Serbia-Países Bajos del primer día.

Un gol de diferencia (20-19) permitirá a los rumanos jugarse pasar como primeros del Grupo D ante una Italia que también sufrió lo suyo ante Eslovaquia en el grupo más igualado de la competición. Pese a ello, las dos favoritas se enferentarán entre sí con el importante premio de pasar con todos los puntos a la segunda fase.

Es la misma situación que se vivirá en el Grupo B tras los resultados de este martes. Sin embargo, en este grupo, hay dos selecciones muy superiores al resto que se enfrentarán el jueves en uno de los duelos más atractivos de esta fase de grupos. Grecia y Croacia volvieron a golear y, en este caso, el 23-8 que los griegos endosaron a Eslovenia les sirvió para relevar en el liderato del grupo a los croatas. Y eso que Croacia había ganado de once (7-18) a Georgia.

Este miércoles se cierra la primera fase para los Grupos A y C. En el primero el interés está en saber quien pasa con puntos a la segunda fase con el choque entre Francia y Montenegro. En el C, por otro lado, Serbia tiene un trámite y es España la que está apurada y debe ganar a los Países Bajos si no quiere complicarse mucho la posibilidad de reeditar su título continental.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO A

Resultados 2ª jornada

Francia 22-13 Malta

Hungría 13-10 Montenegro

Clasificación

1. Hungría 6 puntos (+11)

2. Montenegro 3 (+6)

3. Francia 3 (+1)

4. Malta 0 (-18)

GRUPO B

Resultados 2ª jornada

Georgia - Croacia 7-18

Eslovenia - Grecia 8-23

Clasificación

1. Grecia 6 (+29)

2. Croacia 6 (+27)

3. Georgia 0 (-25)

4. Eslovenia 0 (-31)

GRUPO C

Resultados 2ª jornada

Israel 11-19 Países Bajos

España 11-12 Serbia

Clasificación

1. Serbia 5 (+3)

2. Países Bajos 4 (6)

3. España 3 (+24)

4. Israel 0 (-33)

GRUPO D

Resultados 2ª jornada

Eslovaquia - Italia 12-17

Rumanía - Turquía 20-19

Clasificación

1. Italia 6 (+14)

2. Rumanía 6 (+9)

3. Turquía 0 (-10)

4. Eslovaquia 0 (-13)

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda fase y arrastran los resultados de la primera fase contra los rivales que se clasifiquen.

Horarios y donde ver por TV los Grupos A y C el miércoles 14 de enero

GRUPO A

Francia - Montenegro (18:00 horas)

Hungría - Malta (12:30 horas)

GRUPO C

Serbia - Israel (20:30 horas)

España -Países Bajos (15:15 horas)

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.