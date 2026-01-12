España se complica su futuro y la posibilidad de revalidar su título en el Europeo de Waterpolo 2026

La selección española cae por 11-12 ante Serbia y ya sabe que no pasará como primera de su grupo a la Main Round

La selección española masculina de waterpolo sabía lo que se jugaba contra Serbia cuando sólo era el segundo partido del Europeo de Waterpolo 2025. El cambio de formato hace que los partidos sean claves desde la primera fase, ya que se acumulan los resultados para la segunda. Eso y el hecho de que no haya eliminatoria de cuartos de final hace que, en esa segunda fase, sólo dos de los seis componentes de cada grupo se metan en la pelea por las medallas y que los que pasen como primeros de grupo tengan mucho ganado en esa pelea.

España no será primera de su grupo, el C, después de caer por la mínima (11-12) ante la anfitriona. Serbia pinchó -ganó por penaltis y sumó sólo dos puntos- en su debut en este Europeo de Belgrado, pero con esta victoria liderará el grupo, dado que su último rival, Israel, es el más débil y no debería tener problemas para ganarle.

El equipo español hizo lo más difícil, remontar un marcador en el que había comenzado dos abajo en el último cuarto y llegar al último minuto por delante. Pero Serbia igualó y tuvo el último ataque. El equipo balcánico lo aprovechó para anotar a seis segundos del final ante la alegría de sus aficionados, que llenaron el Belgrado Arena.

La campeona europea y mundial no estuvo mal, pero en este partido el favorito era el rival. Primero, porque es del nivel de los de David Martín y, segundo, porque jugaba en casa. A eso se añadió que algunas de las estrellas españolas, como Álvaro Granados y Bernat Sanahuja, no vivieron su mejor noche y se quedaron en blanco. Con tanta adversidad, bastante es que llegara vivo al final y que tuviera opciones de llevarse el encuentro.

España hace lo más difícil antes de caer

Serbia mandó en el encuentro desde el principio, con ventajas cortas la mayoría de las veces, pero sin perder la iniciativa en un duelo donde se impusieron las defensas. España trataba de aguantar para tener sus opciones. Todo parecía complicado cuando los serbios se fueron tres arriba (6-9) en los últimos minutos del tercer cuarto.

Pero ahí, España dio un paso adelante en defensa y eclipsó a su rival. Serbia sólo anotó un gol desde entonces hasta el último minuto y los de David Martín le dieron la vuelta al marcador en un gran último cuarto, en el que aprovecharon la expulsión de Dusan Mandic por agredir a Granados y, con dos goles de Unai Biel se pusieron 11-10. Ya en igualdad y alentados por los suyos, Serbia logró equilibrar el duelo antes del final y, en el último suspiro, llevárselo.

Alberto Munárriz, autor de 4 goles, fue el único que acertó en superioridad, el gran lastre de los españoles en este encuentro. Los de David Martín tendrán que ganar a Países Bajos en dos días para, al menos, pasar con tres puntos a la siguiente fase y, previsiblemente, jugársela con Hungría.

Ficha técnica del España 11-12 Serbia

España: Aguirre; Munárriz (4, 1p), Granados (-), Sanahuja (-), De Toro (-), Larumbe (1), Daura (-), Cabanas (1), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (1) y Gomila (1).

Serbia: Glusac; Mandic (-), Strahinja Rasovic (4, 1p), Randjelovic (-), Cuk (2, 1p), Lazic (-), Nikola Jaksic (1), Vico (-), Dedovic (1), Petar Jaksic (-), Victor Rasovic (1), Martinovic (3,1p) y Lukic (-).

Parciales: 3-3, 2-3, 2-3 y 4-3.

Árbitros: B. Margeta (SLO) y G. Stavridis (GRE). Eliminados: Petar Jaksic, Mandic (brutalidad), Granados y Sanahuja. Expulsaron al técnico ayudante español, Svilen Piralkov.