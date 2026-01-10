España abusa de Israel en un duelo con morbo

El equipo español, defensor del título en el Europeo de Waterpolo 2026, barre (3-28) a los israelíes en Arena de Belgrado

España se gustó, reservó jugadores, fogueó a los nuevos de cara al trascendental partido del lunes ante Serbia y, además, humilló (28-3) a Israel en el arranque del Europeo de waterpolo 2026 que ha arrancado este sábado en Belgrado.

El equipo de David Martín, actual campeón europeo y mundial, no encajó un gol hasta el segundo cuarto y, cuando lo hizo, ya había sentenciado el encuentro con el 9-0 de la primera parte. De hecho, llegó a mandar por 13-0 antes de relajarse en la parte final de ese segundo cuarto, en el que encajó más goles que marcó para irse al descanso con una ventaja de 15-3.

Álvaro Granados, el mejor jugador mundial y europeo del año, se unió a la otra referencia del equipo español en ataque, Alberto Munárriz, para poner pronto tierra de por medio ante un equipo israelí que partía como víctima propicia.

España sé relaja tres minutos

Esos tres del final del segundo cuarto serían los tres únicos goles que concedieron los de David Martín, que volvieron tras el descanso a su papel arrollador y acabaron con 13-0 los catorce últimos minutos. No había precedentes recientes entre ambas selecciones en grandes campeonatos y, a tenor de la diferencia, parece impropio un duelo con esta diferencia en un Campeonato de Europa absoluto.

Poco más había que contar de un partido en el que los españoles metieron casi los mismos goles como minutos se disputaron y en el que dio tiempo a todo tipo de probaturas. Unai Aguirre se exhibió, Granados (6 goles) afinó su puntería y Munárriz (5) y el 'novato' Asensio (4) mostraron su calidad. Sólo Tahull y Gomila se quedaron sin anotar y los de David Martín se pudieron centrar en Serbia, la selección ante la que se jugarán gran parte de sus opciones de pelear por las medallas.

Será en el mismo lugar, en un Belgrado Arena que habitualmente acoge al Real Madrid y al Barça en la Euroliga y que se ha transformado para la disputa de este Europeo de waterpolo 2026.

Ficha técnica del Israel 3-28 España

Israel: Fire; Schlein (-), Gros (1), Gvishi (1p), Arazi (1), Shafrir (-), Begin (-), Goldschmidt (-), Roth (-), Rendler (-), Buzaglo (-), Klarfeld (-), Carmon (-) y Smirnov (ps).

España: Lorrio; Munárriz (5, 1p), Granados (6, 1p), Sanahuja (1), De Toro (1), Larumbe (2), Daura (1), Cabanas (2), Tahull (-), Valera (2, 1p), Biel (4, 1p), Asensio (4), Gomila (-) y Aguirre (ps).

Parciales: 0-9, 3-6, 0-6 y 0-7.

Árbitros: R. Colombo (ITA) y M. Balanescu (ROU). Eliminados: Gvishi, Shafrir y Munárriz.