Playoff de la NFL 2026 | Horario, canal y dónde ver por TV la ronda de comodines

Los campeones Philadelphia Eagles se enfrentan en la apertura de los 'play offs' a los finalistas de 2024, los San Francisco 49ers en el duelo más destacado de la ronda de comodines de la NFL 2026

Pocas veces ha creado tanta expectación una ronda de comodines en la NFL como la que este año se va a disputar. En el conocido como Wild Card Weekend, el hecho de que el vigente campeón esté involucrado y que se las vea con un histórico tiene mucha culpa de este interés. Los campeones Philadelphia Eagles se las ven ante los San Francisco 49ers por un puesto en la siguiente fase, mientras que los Pittsburgh Steelers se cruzan ante los Houston Texans en el otro choque destacado del fin de semana.

La ronda se abre este sábado con un duelo entre los Panthers y los Rams. El equipo californiano, entrenado por Sean McVay, aparece como favorito para superar a los Panthers gracias a la eficiencia mostrada por Matthew Stafford, candidato al MVP de la temporada. También este sábado, aunque de madrugada en España, tiene lugar el duelo entre dos históricos como son los Green Bay Packers y los Chicago Bears.

Los duelos más esperados, no obstante, se han reservado para las jornadas de domingo y lunes. En una jornada de domingo con tres citas, el Eagles vs. 49ers ocupa la franja intermedia. Los subcampeones de hace dos años han logrado meterse en 'play off' pese a tener bajas significativas durante toda la temporada y son un auténtico peligro para los vigentes campeones.

Los Philadelphia Eagles, por su parte, siguen basando su fortaleza en la potente línea defensiva que está bajo las órdenes de Vic Fangio, que resultó clave para superar hace un año a los Chiefs en la última Super Bowl.

El otro gran duelo de esta ronda de comodines es el que se disputa el lunes -madrugada del martes en España- entre los Steelers, liderados por el veterano de 42 años Aaron Rodgers, campeón en el Super Bowl XLV, y unos Houston Texans que comanda el joven quaterback CJ Stroud. Tanto el equipo de Pittsburgh como los texanos de Houston se caracterizan por su fortaleza y agresividad defensivas, por lo que se prevé un choque muy igualado.

Formato, equipos clasificados y emparejamientos

Para los neófitos en la NFL y en el fútbol americano, hay 14 equipos clasificados para la postemporada norteamericana, siete por cada una de las dos conferencias. Los 4 campeones de división y 3 equipos 'wild cards'. De ellos, los que mejor balance han tenido en la liga regular por cada conferencia pasan directamente a la ronda de 'cuartos de final', mientras que los otros doce se enfrentan en lo que se llama ronda de comodines o Wild Card Weekend.

Los emparejamientos de esta ronda enfrentan al 2 con el 7, al 3 con el 6 y al 4 con el 5 en cada conferencia, siempre en el estadio del mejor clasificado.

En esta temporada 2025-2026 de la NFL, los clasificados han sido los siguientes:

AFC: Denver Broncos (nº1), New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Buffalo Bills y Los Angeles Chargers.

NFC: Seattle Seahawks (nº1), Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers y Green Bay Packers.

Tras estos emparejamientos tiene lugar la llamada Ronda divisional, donde los número 1 (Broncos o Seahawks) se enfrentarán al peor clasificado entre los que hayan pasado la ronda de comodines y, los otros dos equipos, se enfrentarán entre sí, jugando como local el mejor clasificado de ellos. Luego, llega las finales de conferencia y, finalmente, la Super Bowl LX.

Calendario y horarios en la ronda de comodines de la NFL (Wild Card Weekend)

El duelo entre los Panthers y Rams abre un fin de semana que tiene este calendario en el horario peninsular de España:

Sábado 10 de enero de 2026

Carolina Panthers - Los Angeles Rams — 22:30 horas

Domingo 11 de enero de 2026

Chicago Bears - Green Bay Packers — 02:00 horas

Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills — 19:00 horas

Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers — 22:30 horas

Lunes 12 de enero de 2026

New England Patriots - Los Angeles Chargers — 02:00 horas

Martes 13 de enero de 2026

Pittsburgh Steelers - Houston Texans — 02:00 horas

Dónde ver por TV la ronda de comodines de la NFL 2025-2026

DAZN tiene los derechos en España de la NFL y será la que retransmita los partidos que tienen lugar este fin de semana, con los que arrancan los 'play offs' de la presente temporada.

Los choques Panthers vs Rams, Jaguars vs Bills e Eagles vs 49ers se podrá ver por el canal DAZN 1 (M70 O113);Packers vs Bears en DAZN 2 (M71 O114); Steelers vs Texans en abierto para los que estén registrados en la plataforma DAZN; mientras que el duelo entre los New England Patriots y Los Angeles Chargers se puede ver en abierto por Cuatro.