Tadej Pogacar resta importancia a sus rivales en la Milán-San Remo: "La competencia será alta, como siempre, pero estamos acostumbrados"

En la que será su sexta participación en La Classicissima de Primavera el esloveno del equipo UAE espera por fin lograr su primer triunfo

Llegó la hora. Tadej Pogacar encarará este sábado 21 de marzo una nueva oportunidad para conquistar la Milán-San Remo, una de las pocas carreras que se le resisten a estar alturas y en la que hace un año mordió el polvo frente a Mathieu Van der Poel, quien volverá a ser su gran rival en una "classicissima" con la que se abre la temporada de monumentos.

A sus 27 años, y tras hacerse con la Strade Bianche, Pogacar no esconde que esta carrera italiana es uno de sus grandes objetivos del curso. Obviamente está entre los favoritos, y es que si ya de por sí es un ciclista impresionante, además cuenta con un acompañamiento de primer nivel. Junto a él estará el mexicano Isaac del Toro , quien viene de ganar la Tirreno-Adriático. Juntos, formarán una pareja de alto nivel para en el Emirates-XRG. La formación emiratí se completará con Jan Christen, Felix Grobschartner , Brandon McNulty , Domen Novak y Florian Vermeersch.

En la que será sexta participación del cuatro veces ganador del Tour de Francia, este deja claro que no tiene otra meta que salir victorioso. "No es ningún secreto que la Milán-San Remo es una carrera que me encantaría ganar. Creo que me viene bien, pero también a muchos de los otros grandes. Lo veo como un buen reto", señala.

Pogacar resta importancia a los rivales

También está claro que el esloveno ha estudiado al detalle la carrera, y no ahora, sino hace años, para poder afrontarla con todas las garantías, ya que más allá de los contrincantes que se encuentre no duda de que no será diferente a lo que acostumbra en otras competiciones.

"He reconocido mucho el Poggio y es una subida que conozco muy bien. El equipo estuvo excepcional en la Strade Bianche y si podemos repetir esa actuación, todo es posible para nosotros. La competencia será alta, como siempre, pero estamos acostumbrados y haremos todo lo posible por conseguir un buen resultado. Espero que sea un gran día de carreras y que podamos ofrecer un buen espectáculo a los aficionados", sentencia.

Del sprint al espectáculo de Pogacar

La Milán-San Remo es una carrera con la que Pogacar se ha identificado en los últimos años, no tanto por haber ganado, sino por sus audaces ataques y su claro deseo de ganar. Conocida antaño como la Clásica de los Velocistas, Pogacar y otros como él han convertido esta prueba en un evento imperdible del año.

Con su empeño en hacer la carrera selectiva y reducir las posibilidades de que un esprint masivo decida la victoria, ciclistas como Pogacar y Mathieu van der Poel han revolucionado el panorama de San Remo en los últimos años. Esto quedó patente en la edición del año pasado, en la que ambos se escaparon junto a Filippo Ganna en la penúltima subida del día. Fue Van der Poel quien triunfó ese día y se alzó con su segunda corona de la Milán-San Remo, pero los tres ciclistas desempeñaron un papel fundamental en una edición verdaderamente memorable.

Un recorrido solo apto para campeones

Con 301,6 kilómetros de longitud, incluyendo la salida neutral, la Milán-San Remo es la prueba más larga de la temporada del WorldTour, y el recorrido de este año, como siempre, está marcado por la tradición. Tras las habituales subidas a los Tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta), le sigue el doblete Cipressa-Poggio, antes de que queden 5,4 km de carrera desde la cima del Poggio hasta la Via Roma en San Remo. La 117ª edición de La Classicissima di Primavera tendrá lugar el sábado 21 de marzo.