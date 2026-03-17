Franco Stupaczuk disecciona lo ocurrido con Juan Lebrón: situación insostenible, desilusión, falta de hambre...

El jugador argentino habla claro sobre los motivos que llevaron a su repentina separación del portuense cuando solo restaban dos torneos para concluir la temporada de 2025

La temporada 2026 de pádel apenas ha echado a rodar y lo temas se acumulan; y no solo a presente, sino echando la mirada atrás a la recta final de un 2025 marcado por numerosos cambios de pareja, algunos entre los mejores del mundo e incluyendo por ejemplo a Franco Stupaczuk que dejó atrás su etapa con Juan Lebrón para iniciar un nuevo camino con Mike Yanguas. El comienzo no ha sido el esperado, pero entiende que es cuestión de acoplarse.

"Nos ha pasado factura el desorden. Ese desorden inicial que tuvimos en el primer torneo de esta etapa (P1 de Riad), donde no sabíamos muy bien para dónde ir ninguno de los dos. Eso es lo que tenemos que pulir, y creo que la gente también lo sabe. Hoy Mike es un jugador más experimentado, y yo también adquiero experiencia con los años y estudio más a los rivales. Estamos en ese proceso de acoplarnos rápido", comenta en una entrevista concedida a Marca.

Antes de este presente, por momentos pareció que su dúo con Juan Lebrón le llevaría a pelear con las dos mejores parejas del mundo; sin embargo, no les alcanzó y todo acabó saltando por los aires. Así lo explica él mismo.

"La situación ya no se sostenía. A partir de mitad de año nuestra ilusión había caído porque no se daban los resultados ni estábamos peleando por el número dos, que era lo que queríamos. La pareja dos se nos había despegado mucho en el ranking. La desilusión fue mutua; ya no teníamos esa hambre de querer jugar juntos como equipo y lograr cosas, y por eso fue la separación, ya no había esa chispa que nos unió al principio", comenta.

Los 'Golden Boys' y 'Chingalán', ¿insuperables?

¿Hay un bloqueo en el ránking mundial? Así lo parece. Aunque aún es pronto para afirmar que ninguna de las nuevas parejas tienen el nivel para contestar a las formadas por Arturo Coello y Agustín Tapia por un lado, y Ale Galán y Fede Chingotto por otro, la realidad es que las dos primeras finales las han jugado entre ellos. Stupaczuk espera que alguien puede batirles a no mucho tardar.

"Es cierto que están por encima desde hace tres años en el ranking. Lo que hay que hacer es intentar encontrar sus debilidades, tratar de estar siempre en semifinales porque ellos no bajan de ahí o de la final, y pedir que alguna de las demás parejas les ganen, porque si no les gana nadie y llegan siempre a semifinales o final, es muy difícil acortar distancias para que el ranking se mueva", finaliza.