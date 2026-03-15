Mike Yanguas dicta sentencia con Juan Lebrón

El jugador granadino echa la vista atrás con el portuense para subrayar cómo están las cosas en el presente y su principal reto en la temporada Premier Padel de 2026

Juan Lebrón es quizás el jugador de pádel más mediático. Por talento, por carácter, por haber llegado a ser número 1 del mundo... El portuense no deja indiferente a nadie y provoca un seguimiento de aficionados que se puede ver cada vez que aparece en la pista, aunque sea para entrenar. ¿Quiere decir eso que todo lo que le rodea es positivo? Para nada.

Allá por el año 2024, con la final de Catar en disputa, un desencuentro con Mike Yanguas y Garrido, formando pareja El Lobo con Ale Galán, llevó a la separación de los por entonces números uno y a que la relación de Lebrón con Yanguas se viese enormemente afectada. Pues bien, el de Motril se acuerdo aún de aquel momento, pero no duda a la hora de sentenciar a favor del portuense, con quien ahora se lleva muy bien, subrayando la importancia de este en el crecimiento del deporte que tanto aman.

"Nos llevamos muy bien. Compartimos habitación en Doha. Nos habíamos hablado antes y lo habíamos arreglado. Viene muy bien al pádel porque mueve a mucha gente. Entrena en Acapulco y hay 500 personas alrededor de la pista solo por él. Eso para el deporte es buenísimo. Es un ganador y atrae masas, y eso hace que sigamos vendiendo y creciendo", comenta en una entrevista con el canal Vaya Globo.

Pese a estar siempre entre los mejores del mundo, el destino ha querido que Juan Lebrón y Mike Yanguas no se hayan visto frente a frente desde hace más de un año. El motivo es sencillo, han sido las parejas 3 y 4 del mundo, lo cual lleva a que solo puedan verse en una hipotética final.

Mike Yanguas y su trauma con Arturo Coello

Formando actualmente dúo con Franco Stupaczuk, Yangue no tuvo un buen comienzo de curso al perder en cuartos de final del P1 de Riad contra Paquito Navarro y Fran Guerrero. Ya en el siguiente torneo, en el P2 de Gijón, llegaron hasta semifinales hasta pelear de tú a tú con Arturo Coello y Agustín Tapia. Cuestionado por ello, lamenta no ser capaz de encontrar su mejor versión ante el vallisoletano de los Golden Boys.

"Lo cierto es que tengo un pequeño bloqueo mental. He jugado con Arturo toda la vida en menores y le ganaba siempre. Por eso es duro que ahora me gane él. Pero con Franco me veo capaz; podemos hacer grandes cosas", subraya.

Camino al P2 de Cancún

Ya de cara a la siguiente semana, Mike Yanguas marchará a México para disputar el P2 de Cancún del circuito Premier Padel. Allí, en lo que se supone será una pista rápida, espera que su pegada y la movilidad de Stupaczuk les sirva para hacer un buen papel. Lo necesitan, ya que ostentan el número 3 del ránkins, pero Lebrón y su compañero Augsburger están muy cerca.