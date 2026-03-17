Portazo al fichaje Paul Seixas por el equipo UAE: "No será una cuestión de dinero"

El ciclista galo de tan solo 19 años es objetivo de los mejores equipos del gran pelotón, más aún tras verle pelear en la Strade Bianche con el mismísimo Tadej Pogacar

¿En qué equipo correrá Paul Seixas en el futuro? ¿Tendrá recorrido en el Decathlon o cambiará pronto de aires? Son muchas las incógnitas que rodean a su posible (y quizás pronto) fichaje. Sin embargo, desde se actual escuadra aclaran que su posible salida debería darse a partir de unas condiciones muy específicas.

Justo eso es lo que explica Dominique Serieys, director general de Decathlon CMA CGM Team, subrayando que por el momento están tranquilos, ya está bajo contrato hasta el final del año 2027 e incluso ven muy real la opción de plantearle un proyecto que le haga querer quedarse con ellos más a largo plazo.

"Es normal que exista esta especulación. Sería anormal que otros equipos no se interesaran por Paul. Yo también me intereso por otros corredores. Así funciona este negocio. Tenemos la convicción de poder ofrecer a Paul lo que le permitirá ganar. Después, en lo contractual, estaremos ahí. Porque hoy contamos con un accionista sólido y con socios llamados Decathlon y CMA CGM", recalca Serieys en declaraciones recogidas por Cyclism Actu.

El Tour de Francia, en el aire para Paul Seixas

La afición francesa está deseando. Tras décadas esperando tener un campeón que pueda triunfar en las grandes vueltas, y sobre todo en el Tour de Francia, ven en este chico de Lyon una enorme esperanza para asaltar en algún momento la Grande Boucle. ¿Debutará este año? Serieys recalca que será tras los importantes compromisos de primavera cuando el equipo decidirá por fin si el adolescente disputa su primera carrera de tres semanas.

"Nos mantenemos en el plan de hacer la Itzulia del País Vasco, la Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja. Decidiremos, a partir del análisis de estas carreras, si hará el Tour de Francia, la Vuelta a España —que sigue siendo una opción— o ninguna Gran Vuelta este año. Primero veremos si él quiere hacerlo y, después, analizaremos los diferentes parámetros fisiológicos y de recuperación, su capacidad para hacer tres semanas, para absorber la presión de una Gran Vuelta y el apoyo que podemos aportarle", comenta en relación al calendario de su pupilo.

Un fichaje más allá del dinero

Si bien Serieys prefiere mantener la calma respecto a la posible marcha de su gran talento, no tiene problemas a la hora de recalcar que la solvencia del equipo Decathlon es tal que si Seixas decide marchar tiene claro que no será por un tema económico, mandando de paso un rotundo mensaje al equipo UAE y su presupuesto sin fondo. "Si tiene que salir algún día, no será una cuestión de dinero", sentencia.