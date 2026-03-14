Guerra abierta con el fichaje de Paul Seixas: "Me da igual siempre que no acabe en el equipo UAE"

El talentoso ciclista francés acaba contrato en 2027 y ya son varios los equipos punteros del gran pelotón que se han lanzado a por él

Red Bull Bora rompió la caja por Remco Evanepoel, Lidl-Trek hizo lo propio para lograr la firma de Juan Ayuso y ahora, recién comenzada la temporada ciclista de 2026, ya se habla del fichaje del mayor talento joven del gran pelotón, un Paul Seixas que es pretendido, entre otros, por el equipo UAE Team Emirates.

No sorprende que los emiratíes hayan subrayado en rojo el nombre del francés de 19 años. Si ya sus cualidades son excepcionales, resulta que además su agente confirmó recientemente que las negociaciones para renovar su contrato con Decathlon CMA CGM –acaba en 2027– se han suspendido.

Aunque hablamos de casi dos años ligado al Decathlon, no sería el primero que rompe un acuerdo de este tipo para cambiar de aires, y más aún si resulta que la escuadra liderada por Tadej Pogacar le pone un enorme contrato sobre la mesa. Pues bien, quien está tajantemente en contra de que se de este movimiento es un Patrick Lefevere –mítico exdirector del equipo Soudal-Quick Step– que en su columna de Het Nieuwsblad es más que rotundo.

"Me da igual siempre y cuando no acabe en el equipo UAE Team Emirates. Con perdón de la expresión, pero Matxin se está volviendo un poco pedante como mánager", comenta en relación al hecho de que hayan fichado con anterioridad a enormes talentos como Isaac del Toro, Jan Christen y Pablo Torres.

Un Paul Seixas que enamora

No exageramos. En la Vuelta al Algarve fue impresionante el nivel que mostró en disputa directa con Juan Ayuso, pero lo más increíble llegó con su segundo puesto en la Strade Bianche, llegando a cerrar el hueco tras el ataque de Tadej Pogacar... Sí, no son pocos los que le señalan como el que acabará con el imperio del esloveno, claro que este tiene únicamente 27 años...

"Fichar a Seixas cuando ya tienes a Pogacar es una ostentación. Puedes tener el mayor presupuesto de todo el World Tour, pero eso conlleva una responsabilidad y un código ético", expresa Lefevere antes de criticar el papel que tienen en la actualidad los agentes.

"Ahora juegan de forma mucho más agresiva. Ahora son oficinas con cinco o seis representantes que solo buscan sumar puntos y promocionan constantemente a sus ciclistas. Es lamentable que un ciclista de diecinueve años crea que puede convertirse en el sucesor de Pogacar en la UAE. Pogacar apenas tiene 27 años. Un agente que intenta venderle esa idea a su ciclista merece una sanción profesional", explica.

Lieja-Bastoña-Lieja, siguiente duelo Pogacar vs Seixas

Mirando a lo que tenemos por delante, resulta que el próximo duelo entre Pogacar y Seixas está programado para la Lieja-Bastoña-Lieja, el 26 de abril. La expectación es máxima, sobre todo pensando en la posibilidad de que Seixas pudiera desafiar a Pogacar en el monumento, especialmente después del dominio del esloveno en la edición de 2025.