Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 1 de fase de grupos hoy 10 de enero

Países Bajos casi sorprende a la anfitriona Serbia, Hungría muestra su poderío y España se pasea en la primera jornada del Europeo de Waterpolo Masculino 2025

Emocionante arranque del Europeo de Waterpolo Masculino 2026 en Belgrado. Un inicio en el que la campeona, España, se exhibió; en el que la anfitriona, Serbia, rozó la tragedia; o en el que Hungría mostró un poderío descomunal ante una de las selecciones que más habían crecido en los últimos tiempos, una Francia que con sólo un partido disputado ya se ha complicado su lucha por las medallas.

Todo viene por el cambio de formato, que hace más interesante esta primera fase y que provoca que cualquier tropiezo prematuro sea fatal. Atrás han quedado los anteriores campeonatos, Europeos, mundiales y olímpicos, en los que podías hacer una mala primera fase y enmendarlo todo en los cruces. Al igual que ocurre en otros deportes, el formato ahora hace que los resultados de la primera fase se arrastren a la segunda y que, en ella, sólo los dos primeros de cada uno de los dos grupos resultantes pasen a semifinales. No hay cuartos de final...

Por eso una derrota ante Serbia este sábado puede costarle mucho a España. Y, por eso, el equipo serbio rozó la tragedia ante los Países Bajos. La selección neerlandesa fue por delante durante de los locales hasta el último cuarto, cuando con un parcial de 4-3, los serbios lograron llevar el partido a los penaltis, en los que acabarían imponiéndose (16-18).

Antes de eso, en el mismo Grupo C, España había ganado de 25 a Israel, en un partido con una diferencia de nivel impropia de un torneo de este prestigio. Si tenemos en cuenta que los resultados de la primera fase se arrastran a la segunda y que pasan los tres primeros de cada grupo... Serbia ya se ha dejado algo en el camino.

En el Grupo A, el otro que se disputó, aparte del triunfo de los húngaros (15-7) ante los franceses, hubo otro aún más claro, aunque también más esperado de Montenegro frente a la modesta Malta (21-12), lo que deja a Hungría y Montenegro como claros favoritos para pelear por la primera posición.

Así quedan las clasificaciones de los grupos A y C del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO A

Resultados 1ª jornada

Francia 7-15 Hungría

Malta 12-21 Montenegro

Clasificación

1. Montenegro 3 puntos (+9)

2. Hungría 3 (+8)

3. Francia 0 (-8)

4. Malta 0 (-9)

GRUPO C

Resultados 1ª jornada

Israel 3-28 España

Países Bajos 16-18 Serbia (por penaltis)

Clasificación

1. España 3 (+25)

2. Serbia 2 (+2)

3. Países Bajos 1 (-2)

4. Israel 0 (-25)

Horarios de los grupos B y D del domingo 11 de enero

GRUPO B

1ª jornada

Eslovenia-Croacia (18:00 horas)

Grecia-Georgia (20:30 horas)

GRUPO D

1ª jornada

Turquía-Italia (12:45 horas)

Rumanía-Eslovaquia (15:15 horas)

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda fase y arrastran los resultados de la primera fase contra los rivales que se clasifiquen.

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.