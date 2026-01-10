Recital español en el Mundial de cross de la mano de Ndikumwenayo y Forero

Una plaza de finalista individual y cuatro por equipos fue el balance español en el Mundial de cross de Tallahassee 2026, que coronó a Jacob Kiplimo y Agnes Ngetich

España demostró que sus éxitos en el Europeo de cross de Lagoa no eran flor de un día y liderada por los campeones continentales absoluto masculino, Thierry Ndikumwenayo, y sub 23 femenina, María Forero, ofreció un gran rendimiento en el Mundial de Tallahassee 2026, el tercero que se celebra en el suelo estadounidense.

Como se esperaba, no estuvieron en la lucha por las medallas, pero sí lograron unos resultados que no se veían desde hace mucho al conseguir un puesto de finalista individual y cuatro por equipos, demostrando el potencial del equipo español en el campo a través.

Tal es el éxito que hacía casi cuarenta años que España no tenía un finalista absoluto masculino individual. Thierry Ndikumwenayo acabó octavo y emuló lo logrado por Alejandro Gómez en 1989, superando además el noveno puesto que él mismo obtuvo hace dos años. Esa gran actuación permitió que España, además, acabara entre las ocho mejores del mundo por equipos.

María Forero, en su estreno en una gran competición como absoluta, no defraudó. La atleta andaluza acabó 14ª en meta con un tiempo de 33:53 y con un enfado notable, ya que intuía que podía haber logrado un mejor rendimiento. El 28ª lugar de Idaira Prieto y el 30ª de la sevillana Carolina Robles permitieron al equipo español acabar sextas del mundo por equipos. El 14º puesto de Forero, además, es la mejor plaza de una española en un Mundial de cross desde que decimotercer puesto de Rocío Ríos en 2003.

Los éxitos absolutos se vieron completados con los que habían logrado antes los sub 20, donde los dos equipos lograron plaza de finalista. De hecho, el conjunto masculino, que acabó séptimo, logró la mejor clasificación de España en el siglo XXI, pues no era séptima desde que lo lograra en 1999. Alejandro Ibáñez, vigésimo noveno en meta con un tiempo de 25:35, fue el mejor español.

Las chicas sub 20, por su parte, acabaron octavas y lograron el segundo mejor resultado por equipos de los últimos 20 años tras la 7ª plaza de Bathurst 2023. Debris Paniagua, 28ª con un tiempo de 21:17, fue la mejor española.

Jacob Kiplimo y Agnes Ngetich, campeones del mundo

Fuera de los españoles, los favoritos hicieron valer su condición. El ugandés Jacob Kiplimo logró su tercera medalla de oro consecutiva en unos Mundiales de cross, igualando a mitos como Kenenisa Bekele, Paul Tergat y John Ngugi. El ugandés superó con un tiempo de 28:18 al etíope Berihu Aregawi (28:36), al que metió 18 segundos, y al keniano Daniel Simiu Ebenyo, que fue tercero con una marca de 28:45.

En categoría femenina, Agnes Ngetich no falló y aprovechó la ausencia de la keniana Beatrice Chebet para adjudicarse la prueba. Con un tiempo de en 31:28, aventajó en 42 segundos a la ugandesa Joy Cheptoyek (32:10) y en tres más a la etíope Senayet Getachew (32:13), campeona mundial sub-20 en 2023.

Australia da la sorpresa en el relevo mixto

Previamente había llegado la sorpresa en el relevo mixto, donde las dos principales favoritas, Kenia y Etiopía, habían sucumbido ante una Australia, que estuvo liderada por Jessica Hull, olímpica en París 2024 de 1.500 metros. La prueba constaba con cuatro relevos de 2.000 metros, en los que acabó imponiéndose el relevo australiano formado por Oliver Hoare, Linden Hall, Jack Anstey y Jessica Hull. Con un tiempo de 22:23, superaron en tres segundos a la otra sorpresa, Francia, (22:26), y en once (22:34) a la primera de las favoritas, una Etiopía que se llevó el bronce.

España no contó con representación en esta modalidad, ya que no encontró a muchos atletas entusiasmados con esta cita celebrada en Tallahassee. Sólo compitieron quince equipos en suelo estadounidense.