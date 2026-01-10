Fin al culebrón de Vitao por las mismas condiciones ofrecidas por el Betis

Año y medio después de estar a punto de llegar al Betis, el central brasileño ha conseguido su objetivo de salir de Internacional y lo ha hecho bajo el mismo precio que pusieron sobre la mesa los verdiblancos: "He pasado por mucho"

Hace año y medio aproximadamente, el central brasileño Vitao acaparó la actualidad verdiblanca en el mercado de fichajes por el vivo interés en hacerse con sus servicios en su búsqueda de central para apuntalar la zaga. El de Jacarezinho era el 'plan A' de Manu Fajardo y se mantuvieron negociaciones avanzadas con Internacional de Porto Alegre hasta el punto que diversos medios de comunicación de su país llegaron a dar por hecho el acuerdo.

Con el 'sí' del futbolista, entonces con 24 años, el Betis realizó una oferta de 10 diez millones de euros que habría convencido al club brasileño, al que, sin embargo, no le gustaron las formas de pago, lo que provocó que se rompieran las negociaciones aunque las informaciones sobre su posible llegada no cesaron hasta que los verdiblancos cerraron la cesión de Natan una vez que ya había incorporado a Diego Llorente. No obstante, su nombre reapareció en siguientes mercados, incluido en los primeros compases del último periodo estival, aunque ya con poca fuerza.

Su llegada frustrada al Betis le pasó factura a Vitao y ahora ha puesto fin a su calvario

Este asunto le pasó factura a Vitao, que había presionado y puesto ilusión su llegada al Betis, lo que provocó que atravesara por un mal momento, en el foco de la afición, si bien se repuso para seguir siendo importante en el Colorado, subiendo incluso de valor de mercado hasta los 12 millones.

Ahora, en el presente mercado invernal, el culebrón de Vitao ha llegado a su final con su deseada salida, aunque no ha sido para ir al Betis ni dar el deseado salto a Europa, sino para firmar finalmente por el Flamengo, lo que el central considera igualmente un gran salto en su carrera. Lo curioso es que año y medio después de frustrarse el fichaje por el Betis pese a la fuerte apuesta de los heliopolitanos, el zaguero recala en el Mengao por unas condiciones muy similares a las puestas sobre la mesa por Manu Fajardo.

El fichaje, cerrado en el montante puesto sobre la mesa por el Betis

No en vano, el fichaje se ha cerrado en 10,2 millones de euros, prácticamente el mismo montante que ofrecieron desde el Benito Villamarín y que habría sido rechazado por las condiciones de pago por Internacional. Vitao firma hasta 2029, tal y como anunció ayer el Flamengo, y en la rueda de prensa de su presentación el central se emocionó visiblemente revelando el calvario que ha sufrido en este tiempo por la polémica generada por una despedida que debería haberse producido hace dos veranos, cuando el Betis llamó con fuerza a su puerta.

"Estoy muy feliz. Quién diría que un jugador del interior de Paraná recorrería el mundo y hoy vestiría la camiseta del club más grande de Brasil y uno de los más grandes del mundo. Mi padre está aquí, él sabe por lo mucho que hemos pasado. Estoy muy agradecido por todo", señaló Vitao con lágrimas en los ojos.