España en el Europeo Waterpolo Masculino 2026 | Convocatoria, fechas, partidos y dónde ver en TV el Europeo de Belgrado

La selección española defiende el título logrado hace dos años en un Europeo 2026 de waterpolo masculino que acoge la capital de Serbia

La selección masculina española de waterpolo defiende desde este sábado su título de campeona de Europa logrado hace dos años en Croacia en un Europeo 2026 que tendrá como sede Belgrado y en la que contará con los anfitriones como uno de los sus principales enemigos.

Con un equipo muy similar al que logró ese Europeo anterior y que también se coronó hace unos meses en el Mundial de Singapur, aunque ya sin su capitán Felipe Perrone, los pupilos de David Martín debutan ante Israel, un equipo que les servirá como 'preparación' antes del gran duelo de la primera fase ante los anfitriones serbios.

Con Álvaro Granados, designado hace pocos días como mejor jugador del mundo 2025 de waterpolo, y con el resto de pesos pesados excepto el mencionado Perrone, España llega con la vitola de ser el único que no se baja del podio desde que en 2017 llegara al banquillo David Martín. En este tiempo ha sumado un oro (2024), dos platas (2018 y 2020) y un bronce (2022). Y en el Europeo 2026 pretende seguir ahí arriba.

Convocatoria de España para el Europeo de waterpolo 2026

El seleccionador nacional, David Martín, sólo ha introducido dos cambios con respecto al equipo que ganó el Mundial el pasado verano. Aparte de Perrone, tampoco estará Javi Bustos, mientras que Pol Daura y Óscar Asensio son sus sustitutos.

Con estos cambios, la lista de convocados en el Europeo de Serbia 2026 de la selección masculina española de waterpolo está formada por: Unai Aguirre, Unai Biel, Álex Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz, Bernat Sanahuja y Roger Tahull (Zodiac Barceloneta); Edu Lorrio, Sergi Cabanas y Òscar Asensio (KEIO Sabadell); Miguel de Toro (Ferencvaros); Álvaro Granados (Pro Recco); Marc Larumbe (Marsella); Fran Valera (Jadran Herceg Novi), y Pol Daura (CNB).

"Llegamos bien, estos campeonatos en medio de la temporada son un poco inciertos, porque la preparación es corta, pero hemos llevado bien la preparación. Además, llegamos sin lesiones", afirma el seleccionador nacional, David Martín, que ve a España capaz de "reinventarse" sin perder su esencia.

Calendario y fechas de España en el Europeo masculino de waterpolo de Belgrado 2026

España está encuadrada en el Grupo C junto a Israel, Serbia y Países Bajos y, a priori, se jugará el primer puesto del grupo contra los serbios. Ganar es importante, ya que se ha cambiado el formato, los resultados se arrastran para la siguiente fase y de ella sólo los dos primeros de los grupos que se formen pasarán a las semifinales.

Este es el calendario de España en el Europeo masculino de waterpolo de Belgrado 2026:

Sábado 10 de enero: Israel-España (12:45 horas)

Lunes 12 de enero: España-Serbia (20:30 horas)

Miércoles 14 de enero: Países Bajos-España (15:15 horas)

Dónde ver por TV el Europeo 2026 de waterpolo masculino

Radio Televisión Española volverá a volcarse una vez más con la selección española y con los deportes minoritarios y retransmitirá los encuentros que juegue el equipo de David Martín en directo a través de Teledeporte o de su plataforma RTVE Play. Así mismo, también televisará otros partidos importantes de este Europeo masculino de waterpolo de Belgrado 2026. Por otro lado, todos los encuentros se pueden ver de forma online por la plataforma Eurovision Sport.

