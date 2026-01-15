Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 6 de fase de grupos hoy 15 de enero

Italia da un golpe sobre la mesa en su choque ante Rumanía y Grecia se lleva el partidazo de la jornada ante la potentísima Croacia

No hubo sorpresas en la sexta jornada del Europeo masculino de waterpolo, pero sí emoción con el gran encuentro que disputaron Grecia y Croacia, así como la confirmación de Italia está en un excelente esta forma.

Empezando por lo acaecido en el Grupo B tenemos que Georgia ha sumado sus primeros punto al imponerse Eslovenia por un contundente 11-22. Lo cierto es que el choque ha tenido poca historia, ya que los georgianos han sido muy superiores de principio a fin.

Donde sí ha habido una cruenta batalla de tú a tú ha sido el Grecia - Croacia. Siendo dos de los favoritos a hacerse con el cetro europeo, la mayor regularidad helena durante el choque les ha servido para entrar con ventaja en los minutos finales y hacer inútil el esfuerzo de los balcánicos.

La paliza de Italia

Ya en el Grupo D hemos presenciado la gran paliza de la jornada, ya que Italia se ha deshecho de Rumanía por 6-20 para quedarse como líder en solitario. Mucha más tela que cortar ha habido entre Turquía y Eslovaquia, ya que el choque se ha terminado decidiendo por un solo gol de renta a favor de los otomanos.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO A

Resultados 3ª jornada

Francia 12-13 Montenegro

Hungría 21-6 Malta

Clasificación

1. Hungría 9 puntos (+26)

2. Montenegro 6 (+7)

3. Francia 3 (0)

4. Malta 0 (-33)

GRUPO B

Resultados 3ª jornada

Eslovenia 11-22 Georgia

Grecia 11-10 Croacia

Clasificación

1. Grecia 9 (+29)

2. Croacia 6 (+27)

3. Georgia 3 (-14)

4. Eslovenia 0 (-42)

GRUPO C

Resultados 3ª jornada

Serbia 19-9 Israel

Países Bajos 7-14 España

Clasificación

1. Serbia 9 (+13)

2. España 6 (+31)

3. Países Bajos 4 (-1)

4. Israel 0 (-43)

GRUPO D

Resultados 3ª jornada

Rumanía 6-20 Italia

Turquía 17-16 Eslovaquia

Clasificación

1. Italia 9 (+28)

2. Rumanía 6 (-5)

3. Turquía 3 (-9)

4. Eslovaquia 0 (-14)

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda fase y arrastran los resultados de la primera fase contra los rivales que se clasifiquen.

Horarios y donde ver por TV los Grupos A y C el viernes 16 de enero

GRUPO A

Francia - Serbia

Hungría - Países Bajos

GRUPO C

Montenegro - España

Malta - Israel

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.