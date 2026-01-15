Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 5 de fase de grupos hoy 14 de enero

La selección española logró superar el duelo ante Países Bajos y pasa con tres puntos a una segunda fase en la que debuta el viernes frente a Montenegro

España salvó su primera final en este Europeo de Waterpolo 2026 con un triunfo (7-14) ante los Países Bajos que no peligró en ningún momento pese al 2-1 con el que se pusieron los neerlandeses de entrada.

Eso le permitirá entrar en la Ronda Principal con opciones de alcanzar una de las dos plazas para pelear por las medallas, aunque debe empezar por ganar el viernes a Montenegro, en el partido entre las dos selecciones que han pasado con tres puntos a esta segunda fase tras perder un partido en la primera.

Aparte del duelo de España, poca historia había en el Grupo C, ya que Serbia se las veía con la débil Israel. Igual pasaba en el A con el choque entre Hungría y Malta, que acabó de forma muy favorable para los centroeuropeos.

Sin embargo, en el otro encuentro entre Montenegro y Francia se esperaba emoción. Y bien que la hubo. Y eso que los montenegrinos llegaron con cuatro goles de ventaja al último cuarto, pero casi se los remontan unos franceses que no querían pasar sin opciones de pelear por los dos primeros puestos a la siguiente fase. En ella debutarán ante Serbia y Países Bajos frente a Hungría.

Todo ello será el viernes, el primer día de la siguiente fase. pero antes deben acabar este jueves los grupos B y D, donde está claro quienes serán los dos primeros y los dos últimos, pero no las posiciones, ya que hay duelos directos en ambas luchas.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO A

Resultados 3ª jornada

Francia 12-13 Montenegro

Hungría 21-6 Malta

Clasificación

1. Hungría 9 puntos (+26)

2. Montenegro 6 (+7)

3. Francia 3 (0)

4. Malta 0 (-33)

GRUPO B

Resultados 2ª jornada

Georgia - Croacia 7-18

Eslovenia - Grecia 8-23

Clasificación

1. Grecia 6 (+29)

2. Croacia 6 (+27)

3. Georgia 0 (-25)

4. Eslovenia 0 (-31)

GRUPO C

Resultados 3ª jornada

Serbia 19-9 Israel

Países Bajos 7-14 España

Clasificación

1. Serbia 8 (+13)

2. España 6 (+31)

3. Países Bajos 4 (-1)

4. Israel 0 (-43)

GRUPO D

Resultados 2ª jornada

Eslovaquia - Italia 12-17

Rumanía - Turquía 20-19

Clasificación

1. Italia 6 (+14)

2. Rumanía 6 (+9)

3. Turquía 0 (-10)

4. Eslovaquia 0 (-13)

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda fase y arrastran los resultados de la primera fase contra los rivales que se clasifiquen.

Horarios y donde ver por TV los Grupos B y D el jueves 15 de enero

GRUPO B

Grecia - Croacia

Eslovenia - Georgia

GRUPO D

Rumanía - Italia

Turquía - Eslovaquia

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.