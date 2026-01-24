30 aniversario

Así queda el Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 4 de fase de grupos hoy 24 de enero

Tras cuatro días de competición todas las selecciones han debutado para tener ya una primera imagen sobre cómo respira un torneo continental en el que España ha comenzado con muy buen pie

El Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026 no solo está ya en marcha, sino que en esta cuarta jornada del mismo han debutado las selecciones del Grupo D, haciendo que ya todos los combinados nacionales hayan disputado su primer encuentro de la competición del Viejo Continente, incluyendo a una España que ha comenzado de la mejor manera posible: ganando y convenciendo.

Así es. La selección española jugó el viernes 23 de enero para acabar por la vía rápida con Eslovenia, ya que se adelantó en el primer minuto y posteriormente clavó otros tres goles para llegar al descanso venciendo por 0-4. Ya tras pasar por vestuarios la segunda mitad se convirtió en un mero trámite en el que La Roja acabaría cerrando el choque con triunfo por 1-4.

Pese a la goleada, los chicos de Jesús Velasco no son líderes, ya en el otro encuentro del Grupo C Bélgica derrotó por 0-4 a Bielorrusia, aupándose al primer lugar del mismo.

Portugal y Letonia aprietan el acelerador

Del resto de la primera jornada destaca sin duda la contundente victoria de Portugal ante otro buen equipo como es Italia. Así, los lusos son primeros en el Grupo D por delante de Hungría, en cuyo caso el triunfo llegó ante Polonia y por 4-2.

Respecto al Grupo A, este es liderado por una Letonia que no dio opción a Georgia para batirla por 4-0, mientras que Francia y Croacia empataron a dos. Por último, en el B tenemos en cabeza a Armenia gracias a su triunfo por 2-1 frente a Ucrania. Por último, Lituania y República Checa empataron con tres goles por cada bando.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026

GRUPO A

Resultados

Croacia 2-2 Francia

Letonia 4-0 Georgia

Clasificación

1. Letonia 3 (+4)

2. Francia 1 (0)

3. Croacia 1 (0)

4. Georgia 0 (-4)

GRUPO B

Resultados

Armenia 2-1 Ucrania

Lituania 3-3 República Checa

Clasificación

1. Armenia 3 (+1)

2. República Checa 1 (0)

3. Lituania 1 (0)

4. Ucrania 0 (-1)

GRUPO C

Resultados

Bielorrusia 0-4 Bélgica

Eslovenia 1-4 España

Clasificación

1. Bélgica 3 (+4)

2. España 3 (+3)

3. Eslovenia 0 (-3)

4. Bielorrusia 0 (-4)

GRUPO D

Resultados

Italia 2-6 Portugal

Hungría 4-2 Polonia

Clasificación

1. Portugal 3 (+4)

2. Hungría 3 (+2)

3. Polonia 0 (-2)

4. Italia 0 (-4)

