Bielorrusia - España de fútbol sala | Horario, canal y dónde ver en TV a la selección española en el Europeo Masculino de futsal 2026

Los chicos de Jesús Velasco buscan certificar su pase a la segunda ronda del torneo continental ante la selección del este de Europa

La selección española de fútbol sala encara este lunes 26 de enero ante Bielorrusia su segundo partido en el Europeo, torneo en que el es uno de los combinados favoritos a levantar el trofeo continental, condición de remarcó en su debut.

Los chicos de Jesús Velasco no dieron opción alguna a Eslovenia, la anfitriona, a la cual dominaron hasta el punto de hacerles un gol en el primer minuto. Después llegarían otros tres en el primer tiempo para convertir el resto del encuentro en un mero trámite (1-4). Respecto al partido de este lunes, contra Bielorrusia, el seleccionador tiene claro que deben mejorar cosas.

"Hay aspectos en los que no hemos estado tan bien (contra Eslovenia), pero creo que los vamos a ir mejorando conforme avance el torneo. El siguiente partido es contra Bielorrusia, el lunes 26 de enero. Es un equipo muy físico, con buena transición y eficaz en balón parado, pero no debemos dejarles jugar a su ritmo. Tenemos que conceder pocas contras y finalizar nuestras acciones para tener más opciones de victoria", expresa el técnico.

La fiabilidad de España en los Europeos

La selección española de fútbol sala masculina consiguió ante Eslovenia su victoria número 44 en 60 partidos en la historia del Campeonato de Europa, una competición que cumple su decimotercera edición en Lituania, Letonia y el país apino, lo que equivale un 73,33 por ciento de efectividad.

Para ser exactos, España acredita en la historia de este torneo siete títulos, conseguidos en 1996 (Córdoba), 2001 (Moscú), 2005 (Ostrava), 2007 (Gondomar), 2010 (Hungría), 2012 (Croacia) y 2016 (Belgrado), adem��s de ser dos veces finalista, en 1999 (Granada) y 2018 en Liubliana, y otras tantas tercera, en 2014 (Bélgica) y 2022 (Países Bajos).

A qué hora es el Bielorrusia - España de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala se enfrentarán a Bielorrusia este lunes 26 de enero en el segundo partido de ambos en la primera fase del Campeonato de Europa de Fútbol Sala 2026. El duelo entre españoles y bielorrusos está previsto para las 17:30 horas –hora peninsular española– en el Stocize Arena de Ljubljana (Eslovenia). También este lunes se disputa el otro partido del grupo de España, que juegan las selecciones de Bélgica y Eslovenia.

Dónde ver por TV este Bielorrusia - España del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de fútbol sala y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de España en el Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play. Aparte, también retransmite otros encuentros importantes de este Campeonato de Europa.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los pupilos de Jesús Velasco.