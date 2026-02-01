Así quedan las semifinales del Europeo de Waterpolo Femenino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 2 de la segunda fase hoy 1 de febrero

Ya se conoce el nombre de las cuatro selecciones que pelearán por las medallas en el campeonato de Europa que se disputa en Funchal, habiendo quedado España apeada de tan emocionante batalla

Tras una nueva jornada de excelente waterpolo el cuadro final del Europeo femenino ha quedado cerrado con el nombre de los cuatro semifinalistas, fase a la que no ha podido acceder España al no poder superar por al menos dos goles a Países Bajos. Sí, estarán, junto a las neerlandesas, Italia, Grecia y Hungría.

Empezando por el equipo nacional, las chicas de Jordi Valls han terminado pagando cara la derrota en su debut ante un Hungría, ya que ha sido esta la que ha hecho que ni ganando cuatro partidos –el último en penaltis ante Países Bajos– hayan podido colarse entre las cuatro mejores de Europa.

Para el combinado nacional, actual campeón olímpico, supone sin duda un duro golpe, pero no por ello hay que infravalorar el enorme trabajo que se lleva haciendo años. Esta España está preparada para pelear por todo en cualquier campeonato y como tal lo seguirá haciendo.

Italia y Grecia, a 'semis' a base de palizas

¡Vaya dos equipazos! Si en la primera fase del campeonato de Europa ya dejaron claro su nivel, en la main round se han convertido en verdaderos ogros para sus rivales; tanto es así que Italia ha atropellado a Francia por 24-5, mientras que Grecia tampoco se ha cortado ante una Croacia que ha despachado por 23-6.

Ya de cara a las semifinales, Italia se cita con Países Bajos (verdugo de España), mientras que las helenas tendrán el reto de superar a una Hungría que tampoco ha tenido piedad de Israel para endosarle un doloroso 22-6.

España, en la pelea por el quinto puesto

Así es. Aunque ya no opta al podio, España aún tiene competición por delante, ya que deberá jugar primero ante Francia y, si gana, ante las vencedoras del Croacia - Israel con el objetivo de cerrar su participación en un honroso quinto lugar.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Femenino

GRUPO E

Resultados 2ª jornada

Italia 24-5 Francia

Grecia 23-6 Croacia

Clasificación

1. Grecia 9 puntos (+40)

2. Italia 6 (+26)

3. Croacia 3 (-23)

4. Francia 0 (-43)

GRUPO F

Resultados 2ª jornada

España 13-13 Países (3-0 en penaltis)

Hungría 22-6 Israel

Clasificación

1. Países Bajos 7 (+16)

2. Hungría 6 (+-17)

3. España 5 (+14)

4. Israel 0 (-49)

Emparejamientos y horarios de las semifinales del Europeo de Waterpolo Femenino

Grecia - Hungría: martes 3 de febrero a las 17:15 horas

Países Bajos - Italia: martes 3 de febrero a las 19:15 horas