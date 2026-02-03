Un mercado invernal insuficiente, sin hipotecas pero con dedos cruzados y muchos deberes

Neal Maupay y la reintegración de Fede Gattoni al no poderle encontrar acomodo, los únicos movimientos de entrada registrados en el Sánchez-Pizjuán

Cerró el Sevilla FC su mercado invernal con varios días de antelación. Neal Maupay, un delantero versátil y con carácter que necesita confianza y continuidad, abre y cierre el capítulo de incorporaciones, aprovechando el espacio salarial generado por la rescisión de Álvaro Fernández, el traspaso a coste cero de Ramón Martínez, la cesión con opción de compra al Villarreal CF de Alfon González y la baja de larga duración de Marcao Teixeira, que ha permitido reutilizar parte de sus emolumentos. La nueva normativa permitía traer a dos prestados y una compra en diferido, pero el jaleo es que había que ponerse al día antes del 30-J. Por necesitarse, faltaba uno por línea mínimo. Se queda corto. Cortísimo.

Maupay tiene buena pinta; el peligro es que se aburra de mirar en busca de ayuda

Presiona, no se esconde, la pide, tira desmarques. Salvo Peque, casi nadie le vio, todo sea dicho. Neal Maupay tiene buena pinta, aunque sería tan injusto evaluarle por su golazo al filo del descanso como por su desaparición en combate de la reanudación. Viene con ganas, con hambre de minutos. Tiene movilidad y lo que se paga más caro en el mundo del fútbol: gol. El gran problema es que se aburra de mirar a los lados en busca de alguien con quien asociarse, que le meta buenos balones. Hubo algunas opciones en el mercado, pero tendrá que fiarlo todo el franco-argentino al catalán o al regreso de Rubén Vargas.

Un órdago con letra pequeña de Antonio Cordón que no funcionó

Pedir este mes de enero al CSKA de Moscú la friolera de 15+5 millones de euros por Kike Salas es lo mismo que enrocarse en los 20 millones en verano por Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona o no bajar de 12 por Isaac Romero: un órdago a la grande, un anzuelo en el que nadie iba a picar. Ninguno de ellos vale eso, al menos no ahora. Si había alguna ocasión de hacer caja con algún canterano, se esfumó. Lo de Antonio Cordón no es del todo descabellado: ninguno quiere irse, así que, si llega una lluvia de euros, libras o dólares que haga dudar al profesional, sirva para enjugarla deuda y dé para rearmarse medio en condiciones, bienvenida sea. Para minucias, me quedo como estoy.

Sergio Ramos, capitán general si quisiera venir

Parece más un globosonda lanzado para testar la opinión del respetable que una vía real. A Sergio Ramos le queda algo de fútbol en las botas a sus 39 años. Lo ha demostrado en una Liga MX que no es la panacea en lo que a competitividad se refiere, pero que tampoco es Qatar. El camero, como ya exhibió durante la 23/24, se cuida mucho, se dosifica. Muchos pensaban que estaba de vuelta tras su paso por el PSG y, aunque se puede comprar que ya no está para la súper elite, para luchar por títulos en las grandes Ligas, en el Sevilla FC, en este Sevilla FC, sería capitán general. Lo de Irak será muy oneroso, pero, de no ser el Milan, el 'cementerio de elefantes' más lujoso del orbe, debería ser el hijo pródigo 2.0.

Las secuelas: una gran venta antes del 30 de junio o LCPD rebasado de nuevo

En la hoja de ruta del Sevilla FC estaba la obtención de plusvalías en este mercado invernal, pues la única vía para adelantar a 2026 el equilibrio financiero calculado para un año después era cerrar este ejercicio con unos 11-12 millones de euros de ingresos extraordinarios en forma de traspasos, lo que no ha ocurrido a mitad del mismo. A 30 de junio de 2026 no habrá terminado siquiera el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que los blanquirrojos sólo tendrá previsiblemente a dos representantes (los suizos Sow y Vargas), ya que el noruego Nyland termina contrato. O se saca de la manga una buena oferta por Juanlu, Carmona o Kike Salas o seguirá fuera de la regla 1:1.