Oscar Bobb, la última 'perla' de Guardiola, bajo el radar nervionense

Fulham, Crystal Palace y Borussia Dortmund, muy pendientes también del joven extremo noruego de un Manchester City que lo dejará ir en cuanto reclute a Antoine Semenyo

El Sevilla FC estaría muy pendiente del futuro de Oscar Bobb, extremo de 22 años que el Manchester City reclutó en edad juvenil del Valerenga noruego. Y es que el zurdo, que prefiere percutir por la derecha a pie cambiado, es natural de Oslo e internacional absoluto con el combinado nórdico, pese a su ascendencia gambiana. Con un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 25 millones de euros y miembro del primer equipo 'citizen' a las órdenes de Pep Guardiola desde 2023, no está teniendo últimamente continuidad. No en vano, pese a que suma un gol y una asistencia en 739 minutos (repartidos en 15 encuentros oficiales), únicamente ha participado en media parte en Champions League ante el Bayer Leverkusen, ni siquiera un cuarto de hora en la Premier League contra el Newcastle y 19 minutos en la EFL Cup frente al Brentford. Todo ellos en los dos meses de competición más recientes.

Encima, los 'sky blues' planean lanzarse en el mercado invernal por el extremo anglo-ghanés del Bournemouth Antoine Semenyo (8+3 en 17 partidos), lo que supondrá un desembolso cercano a los 65 millones de libras, pues el equipo adiestrado por el también español Andoni Iraola se remite a su cláusula de rescisión. Según 'TalkSport', aparte de los nervionenses, Fulham y Crystal Palace aspiran a la cesión del noruego, mientras que 'Bild' mete en la ecuación a un Borussia Dortmund que necesita, como el Sevilla FC, hacer sitio antes, para lo que busca destino a los atacantes Julien Duranville y Cole Campbell. En el caso de los 'Glaziers', el 'plan A' para esa demarcación es Brennan Johnson, aunque el Tottenham pide por él 50 millones de libras. Por su parte, los 'Cottagers' ansían movimientos menos apurados que en verano, destacando su técnico, Marco Silva, que no sólo él, sino "todos en el club tienen claro lo que es necesario hacer en la próxima ventana".

Incluso, el poderío económico inglés podría desequilibrar la balanza de la competencia proponiendo una opción u obligación de compra al City, si no directamente un traspaso ahora en enero, lo que descartaría a los nervionenses. El caso es Oscar Bobb priorizará un destino donde vea posibilidades de adquirir el rodaje necesario para llegar en buena forma al Mundial de 2026, en el que los escandinavos regresan 28 años después, mandando a la repesca de marzo a Italia. Es un caso similar, aunque en sentido opuesto, al de su compatriota Örjan Nyland, que seguramente le habrá hablado de las bonanzas del Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque el portero podría no acompañarle en la aventura por idéntica razón: Odysseas Vlachodimos, que no estará con Grecia en la magna cita de Estados Unidos, Canadá y México aunque aterrizó con esa intención, le ha quitado el puesto.

Hay sitio pese al cambio de sistema... y Vargas podría hacer más

El Sevilla FC tiene carencias en los costados de su ataque, pues en verano de marcharon Suso Fernández, Stanis Idumbo y Dodi Lukébakio. Continúan Rubén Vargas (que está rindiendo bien el tiempo que le respetan las lesiones), Chidera Ejuke y Adnan Januzaj, al tiempo que llegó Alfon González, aunque, con un delantero y un mediapunta como prioridad, Antonio Cordón sondea el mercado de extremos en pos de un 'mirlo blanco'. Cuando ha actuado con un 1-4-2-3-1, el míster blanquirrojo ha acostado en las bandas a hombres para los que no era su posición natural, casos de Juanlu Sánchez, Djibril Sow, Alexis Sánchez o 'Peque' Fernández. Lo mismo que ocurrió con el hueco del '10'. Ahora, con el 1-5-3-2, se antoja menos necesario, si bien, como hacía en su día Quique Sánchez Flores, el míster argentino no descarta alinear un delantero de referencia con otro más móvil, espacio en el que le encarta un estilete. Además, no hay que olvidar que el suizo de ascendencia dominicana tiene propuestas para salir en enero en dirección a la Premier League.