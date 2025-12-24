El Niza adelanta al Sevilla por Elye Wahi: tiene un acuerdo con el jugador pero no con el Eintracht

El delantero francés no ha tenido protagonismo en la Bundesliga desde su llegada hace un año, por lo que apunta a salir este mes de enero para recuperar su mejor nivel; el Sevilla lo pretende pero desde Francia ya lo han convencido para que regrese...

El Sevilla Fútbol Club tiene por delante un mercado de enero para subir el nivel de una plantilla que hoy por hoy da para lo que da y está para lo que está. Sin embargo, serán varios los obstáculos que Antonio Cordón se encuentre con la llegada del mercado invernal, el primero de ellos es obviamente el límite de fichas.

Ahora mismo el club de Nervión tiene los 25 dorsales del primer equipo ocupados, por lo que antes de que pueda llegar cualquier fichaje en enero, deben salir algún jugador. El segundo es otro problema evidente, el económico. El Sevilla no va poder hacer prácticamente ninguna inversión que implique pagar nada más que no sea el sueldo del jugador, por lo que las opciones se reducen.

Pese a todo, ya han sido varios los futbolistas que han sido relacionados con el club nervionense, el último de ellos el delantero francés del Eintracht de Frankfurt Elye Wahi, por el que el club germano pagó 26 millones de euros hace un año al Marsella, donde apenas estuvo seis meses y firmó tres goles y una asistencia en 14 partidos.

Y en Frankfurt las cosas no le han ido mejor. En 25 partidos, Wahi tan sólo ha anotado un gol y ha dado tres asistencias, unos registros muy pobres para lo que se esperaba del delantero de 22 años. De hecho, el de Courcouronnes tan solo ha sido titular en cuatro ocasiones y su valor de mercado sigue bajando alarmantemente, desde los 22 millones a los doce en el último año.

El Niza ha llegado a un acuerdo con el jugador

Así, había aparecido la opción del Sevilla como posible destino en los próximos seis meses donde intentar recuperar su mejor versión, con un Eintracht obviamente abierto a su salida. Pero no es el Sevilla el único interesado, desde Francia también apuntaban el interés de Niza en hacerse con los servicios del ariete galo y parece que además lleva la delantera. Según apunta Footmercato, Elye Wahi y el Niza ya tienen un acuerdo en términos personales para recalar estem es de enero en el club de la Costa Azul.

Ha sido Franck Haise, técnico del Niza y quien ya tuvo a Wahi a sus órdenes en el RC Lens, el que ha convencido al jugador de que la opción del Niza es la que más le conviene. En club de la región de Alta Francia Wahi jugó 36 partidos la temporada 2023/2024 después de pagar 30 millones al Montpellier. En el conjunto del Bollaert-Delelis anotó doce goles y que le sirvieron para que un año más tarde el Marsella decidiera pagar 27 millones de euros.

Pese a tener el 'sí' del jugador, ahora el Niza debe negociar con el Eintracht. Pese a contar en el accionariado con el potente INEOS, la multinacional británica no tiene la intención de inyectar más dinero en este mercado de enero, por lo que como el Sevilla, tan solo podría optar a una cesión a la espera de negociar también el porcentaje del salario que asumiría cada club. Lo que sí parece claro es que el Sevilla no está de momento en la 'pole' por Wahi, por lo que Cordón deberá activar alguna alternativa.