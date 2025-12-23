El dinero mexicano aleja a Edwin Cetré de LaLiga, con Nervión y Vallecas esperándole

El extremo de Estudiantes de la Plata hace las maletas tras proclamarse bicampeón en Argentina y mejor jugador del torneo, con la Liga MX y la Série A como destinos más posibles

Sevilla FC y Rayo Vallecano estaban muy pendientes de Edwin Cetré, extremo colombiano de 27 años (que cumplirá 28 en Año Nuevo) de Estudiantes de La Plata. También Botafogo y Cruz Azul, siendo los mexicanos los que ya tendrían adelantado su aterrizaje este mercado invernal, informan desde el país norteamericano, donde dan, incluso, cifras: 6,5 millones de dólares, 500.000 más de su cláusula de rescisión, para sortear a la competencia por este atacante diestro que gusta de percutir desde el perfil izquierdo y ha firmado seis goles y seis asistencias en 41 partidos durante este 2025 que ahora expira. Declarado mejor jugador del torneo, se ha proclamado bicampeón con los 'Pincharratas' del Clausura y de la Trofeo de Campeones.

La que despertó los rumores fue su esposa, Ayelén Sebastián, que publicó una 'story' en su perfil de Instagram en un tono claramente de despedida: "Nos vamos multicampeones y felices. Gracias por todo, Estudiantes La Plata". Habiendo un año más de vinculación, todo apunta a un acuerdo para su marcha, que excluye a los nervionenses (pendientes de las salidas para reclutar un delantero y un mediapunta también) y casi que también a los vallecanos, que no están en disposición ahora de realizar un desembolso de ese calibre. En la entidad presidida por Juan Sebastián Verón habrían decidido monetizar la marcha de uno de sus mejores hombres para rearmar la plantilla de cara al próximo ejercicio, aunque la mitad de los ingresos irán para Independiente de Medellín, que lo vendió en enero de 2024 por 1,90 millones de euros con la condición de retener el 50% de sus derechos económicos.

Cetré, extracomunitario, dependía de Marcao

Aunque actualmente el Sevilla FC tiene ocupadas sus tres plazas extracomunitarias con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, así como con el brasileño Marcao Teixeira, la condición foránea del colombiano Edwin Cetré no le cerraba del todo las puertas del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde actúan con pasaportes europeos el franco-marfileño Tanguy Nianzou, el franco-camerunés Lucien Agoumé, el franco-guineano Batista Mendy, el suizo-senegalés Djibril Sow, el suizo-dominicano Rubén Vargas y el belga-kosovar Adnan Januzaj, así como los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que no computan por el sustituto del Tratado de Conotou (el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, el OEACP). Y es que el central ex del Galatasaray, que aterrizó en España en julio de 2022, ya ha cumplido con los trámites, que partían de una residencia continuada superior a tres años, para obtener el pasaporte español, habiendo superado los tres exámenes de ciudadanía que exige el Ministerio del Interior. Si no hay muchos retrasos, podría liberar un cupo extracomunitario en enero.