El Borussia Dortmund, tajante con Fábio Silva: "No tiene ningún sentido..."

Sebastian Kehl, director deportivo de los aurinegros, descarta la salida del ariete portugués, el preferido en La Cartuja para potenciar el plantel en esta ventana de transferencias

Finalizado el mini stage en Marbella durante las vacaciones navideñas, el Borussia Dortmund ha vuelto a casa para preparar el retorno de la competición oficial, que, para los renanos, será este viernes 9 de enero a partir de las 20:30 horas ante el Eintracht de Frankfurt. Aunque solamente ha perdido tres partidos oficiales en lo que va de curso (uno de Bundesliga en noviembre ante el líder, el Bayern de Múnich; otro de Champions League ante el Manchester City en noviembre; y el de octavos de la Copa de Alemania de primeros de diciembre ante el Bayer Leverkusen), la prensa local habla de crisis, también haciendo balance de 2025, y pone en duda la continuidad del técnico, Niko Kovac. Y eso pese a que los aurinegros son segundos en su Liga (a nueve puntos, eso sí, del primero) y virtualmente en la siguiente ronda de la máxima competición europea. Así lo atestigua su director deportivo, Sebastian Kehl, que la echa al suelo: "Las expectativas siempre son muy altas, pero, si ganamos este partido y el último de la primera vuelta contra el Werder Bremen, sumaremos 38 puntos. Sería una de las mejores mitades de curso en la historia de nuestro club. Eso demuestra que vamos por buen camino".

Además, durante su entrevista con una conocida agencia de prensa nacional, el que fuera pivote del Dortmund y de la selección teutona, desde 2022 al frente de la planificación del equipo de su vida, se refirió igualmente al futuro de Fábio Silva, que quiere salir en busca de minutos para apurar sus opciones de ir al Mundial de 2026 con Portugal. Sin dobles lecturas posibles, Kehl cerró de golpe la puerta al de Oporto, aunque se trata de una versión ya conocida por todos los actores de un 'culebrón' que promete deparar más episodios y del que están muy pendientes en La Cartuja, donde, como adelantó en primicia ESTADIO Deportivo, el ex de la UD Las Palmas es el ariete preferido para reforzar la plantilla de Manuel Pellegrini en la vigente ventana de invierno, con todas las trabas y complicaciones imaginables. Por supuesto, no se trata de la única alternativa, ya que Manu Fajardo, que es consciente de que nada se resolverá hasta la última semana de mercado, una vez el 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu hayan encontrado acomodo (puede que no sólo ellos, sino que se les una una gran venta, a lo mejor Sergi Altimira), trabaja con media docena larga de nombres según el margen salarial finalmente disponible en su momento.

Kehl no quiere que se vaya Fábio Silva: "No hay ningún escenario así; el jugador y su agente lo saben"

"Actualmente, no hay ningún escenario en el que queramos dejar ir a Fábio. El jugador lo sabe, y también su agente. Incorporamos a Fábio con una perspectiva a largo plazo, porque estamos convencidos de él y de sus cualidades. Es positivo que otros clubes estén generalmente interesados ​​en nuestros jugadores, pero, si lo dejáramos ir, necesitaríamos un sustituto, que a su vez necesitaría tiempo para adaptarse. Esto me plantea la pregunta: ¿dónde está el valor añadido? No tiene ningún sentido", sentencia Sebastian Kehl. A priori, una puerta cerrada a cal y canto, si bien todo podría cambiar si llegan refuerzos para la vanguardia del Dortmund. Paciencia.