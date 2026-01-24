Peque, MVP del Sevilla - Athletic: "Es un triunfo muy importante, el equipo no se rinde"

El mediapunta catalán fue el atuor del 1-1 apena dos minutos después del gol de Robert Navarro y cuajó un gran partido jugando por detrás de los dos delanteros: "El equipo ha dado un paso adelante, nos hemos dejado todo"

Peque Fernández ha sido el mejor jugador del partido. El mediapunta catalán era titular en un novedoso once, con dos delanteros por delante como Akor Adams e Isaac Romero y el ex del Racing ha completado un gran partido, creando muchísimo peligro entre líneas y encontrando espacios para demostrar su verticalidad. Además, el sevillista fue el autor del 1-1 apenas dos minutos después de que el Athletic Club se adelantara y permitiendo una rápida reacción.

"Muy contento por la victoria, por el esfuerzo, el gol viene con un pase espectacular de Juanlu y le he pegado con todo, por suerte ha ido para adentro", ha dicho el nervionense sobre la acción de su gol. Pero sobre todo, Peque se ha mostrado feliz y satisfecho con el trabajo de todos sus compañeros. "El equipo ha dado un paso adelante, nos hemos dejado todo en el campo, eso es lo más importante, hemos sido determinantes, eso es importante para nosotros, para el equipo, porque hemos hecho un gran esfuerzo y así nos quedamos los tres puntos", ha añadido en los micrófonos de DAZN.En cuanto a ese sistema de dos delanteros, donde él tenía la labor de hacer de enganche tanto con Akor como con Isaac, ha reconocido que se ha sentido cómodo: "Es una posibilidad de tantas, tanto el míster como el cuerpo técnico trabajan para darnos soluciones, todos trabajamos en la misma dirección, es lo importante. Nos pasó en Elche y empatamos y eso habla de que el equipo no se rinde".

Ya para los medios oficiales del club nervionense, Peque analizaba también la importancia del triunfo. "Es un triunfo muy importante, nos hemos dejado todo, hemos podido darle la vuelta y eso habla bien de la resistencia del equipo. Ya pudimos empatar en Elche, así que muy contento por el trabajo que hemos hecho todos, muy contento por todos", ha admitido.

"Me he sentido muy bien", aseguraba sobre su labor de enganche en el choque de hoy ante un rival siempre complicado, pero también puso en valor el esfuerzo, el derroche físico y la gran intensidad que le ha puesto el equipo al partido para poder lograr una importante victoria. "En eso no podemos fallar, el equipo está bien mentalmente, sabiendo que si hacemos las cosas bien llegarán los resultados, al final, por suerte, hoy tenemos la victoria y nos vamos muy contentos", finalizaba Peque, que con su gol comenzó la remontada ante el Athletic.