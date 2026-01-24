Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Athletic: Acierto táctico con respuesta de la casa y premio para Peque

El Sevilla, favorecido por el cambio de sistema de Almeyda, se impuso en un ejercicio de intensidad colectiva con protagonismo canterano y Peque como puntal

El fundamental triunfo del Sevilla ante el Athletic partió de la acertada decisión técnica de Almeyda de partir con dos delanteros y se sustentó en la notable interpretación del equipo, con una intensidad mayúscula y capacidad para levantarse en los peores momentos.

Una respuesta colectiva con protagonismo de los canteranos, sobre todo de Kike Salas y Juanlu para reivindicar la necesidad de que permanezcan en Nervión, y también de Peque. Y es que el catalán marcó el tanto del empate como premio a su aportación creciente en el Sevilla y su compromiso.

Además, Akor Adams prolongó su estado de gracia y, al igual que Isaac Romero, salió beneficiado de contar con un compañero arriba que le abriera espacios.

Las notas de los futbolistas del Sevilla:

Odysseas: 6

Tras un fallo con los pies en el arranque, el meta volvió a firmar parada importantes, como que le salvó a Izeta en boca de gol con 1-1 y poco pudo hacer en el tanto de Robert Navarro tras haber salvado milagrosamente un primer remate.

Juanlu: 8

En el punto de mira Nápoles y Juventus, el canterano se mostró activo en el carril diestro, con trabajo defensivo y presencia arriba, hasta el punto de asistir con inteligencia en el tanto de Peque. Rápido en las transiciones ataque-defensa.

Camona: 7

Como siempre, se atrevió fuera de su zona con más aciertos que errores, pero le costó entenderse en la primera parte con Guldej en acciones por el centro del área. Se dejó ver en ataque con arrancadas que desajustaban la zaga bilbaína.

Gudelj: 5

Le pasó lo mismo que al visueño, pues no terminó de cerrar adecuadamente la zona del punto de penalti por la entrada desde atrás de varios futbolistas visitantes, dejando espacios para el remate, como ocurrió en el 0-1. Le anularon un gol en la primera parte y en la segunda cumplió como pivote.

Kike Salas: 8

Polifuncional, el aruncitano fue el más acertado en la retaguardia, con intervenciones providenciales como el despeje con la cabeza en la recta final del primer tiempo. Además, generó peligro arriba -asistió en el gol anulado- y no solo en el balón parado. Se atrevió hasta con una chilena

Suazo: 6

Recuperó su puesto como titular en detrimento de Oso y desde el arranque estuvo muy activo en ataque, con constantes subidas a la espalda tanto en progresión como a la espalda de la defensa. Muy profundo, precisó en ocasiones de ayudas para cubrir los espacios que dejaba con sus incorporaciones.

Agoumé: 8

Se le multiplicó el trabajo por la ausencia de Mendy, con responsabilidades en las dos parcelas y respondió con mucho trabajo en la resta, un gran despliegue y sentido en la conducción, sobre todo con servicios largos.

Sow: 6

El suizo asumió más galones de lo habitual y se dejó ver, con ayudas en defensa para suplir la ausencia del pivote francés y tendencia a dar un paso al frente para generar en zona de peligro. Sustituido al descanso.

Peque: 9

De los futbolistas con más calidad a día de hoy en el Sevilla. Muy dinámico, buscó el balón tanto en la salida como en la zona de influencia, convirtiéndose en indetectable para la contención visitante, como quedó reflejado en su llegada desde atrás para definir a la perfección en el 1-1.

Isaac Romero: 6

Jugar junto a Akor Adams le dio una mayor visibilidad a su trabajo de abrir espacios y generar desajustes en la defensa rival, con movilidad en la vanguardia y confianza para encarar. Solo la tuvo con un remate de cabeza.

Akor Adams: 8

Como a Isaac, le benefició no ser la única referencia arriba y lo aprovechó para romper por detrás de la zaga bilbaína, como en el mano a mano que falló, y jugar de espaldas con acierto. Volvió a marcar al asumir la responsabilidad de lanzar el penalti y suma seis goles.

Matías Almeyda: 8

El técnico cambió el sistema para jugar con dos delanteros y apostó por una propuesta directa para aprovechar la defensa adelantada del Athletic que dio sus frutos, al igual que dosificar esfuerzos en el carril zurdo con la vuelta de Suazo. El Sevilla ganó en presencia arriba y rematadora y supo reaccionar tras el varapalo que supuso el 0-1.

Andrés Castrín: 6

Entró tras el descanso en lugar de Sow y el central gallego se mostró muy sólido en la zona, contundente por arriba y en su sitio para despejar balones perdidos en el área.

Oso: 6

El canterano, suplente tras varias titularidades consecutivos, le ofreció oxígeno al carril izquierdo cuando entró por Suazo. Cerró su carril y salió con potencia.

Manu Bueno: 5

Se fajó en labores defensivas y no le quemó el balón.

Ejuke: 5

Entró en el terreno de juego muy metido, la pidió y ayudó sin balón.

Joan Jordán: 5

Al poco de salir perdió un balón en la medular y vio una amarilla, pero se empleó con intensidad cuando apretó el Athletic.