Sevilla Atlético 0-1 CE Europa: Compite sin premio y la salvación se aleja

El filial sevillista cayó contra el Europa, arriba en la tabla, en un partido igualado que se resolvió con un solitario gol en el minuto 52' que aleja la permanencia para los nervionenses

El Sevilla Atlético prolonga su racha negativa y acumula su quinta jornada sin ganar al sufrir una nueva derrota en el Grupo 2 de Primera Federación al caer por 0-1 contra el CE Europa. Así, de los últimos puntos 15 puntos, los de Luci solo han sumado dos y se les complica la salvación, pues ahora mismo ocupa el decimoséptimo puesto a seis puntos de la permanencia a la espera de que jueguen los rivales que ejercen de referencia.

En este sentido, el SAT recibió en el Jesús Navas a un cuadro catalán ubicado en la tercera posición en la tabla, pero en pleno declive tras cinco encuentros sin conocer el triunfo, con cuatro empates consecutivos antes de visitar a los nervionenses.

Lo cierto es que sobre el terreno de juego no se notó demasiado la diferencia en la clasificación, pero solo un gol de Roger en minuto 52 fue suficiente para que los visitantes rompieran su pésima dinámica y eternizaran la del Sevilla Atlético, con cada vez más problemas para poder salvar la categoría.

Así las cosas, el Europa trató de asumir el dominio desde primera hora, pero el cuadro nervionense respondió sólido y con intenciones de estirarse, lo que propició un primer tiempo igualado en líneas generales con ocasiones por ambos bandos y un Sevilla Atlético muy metido en el partido y que terminó con empate sin goles.

El tanto visitante, un mazazo para el filial

Sin embargo, la segunda mitad empezó de la peor forma posible para los intereses blanquirrojos, tanto en cuanto a los siete minutos llegó el mazazo con el tanto de Roger. Esta diana pesó como una losa a los de Luci, que en su situación actual les cuesta levantarse de este tipo de golpes y más ante un equipo experimentado como el Europa, que supo enfriar el encuentro y llevarlo a su terreno.

Luci movió pronto el banquillo -el primer cambio lo hizo al descenso- en busca de agotar el árbol y hubo un amago de reacción, pero no resultó suficiente para igualar el partido y llevarse al menos un punto de moral en una tesitura en la que cada alegría suma mucho. El Sevilla Atlético tendrá que seguir remando contra corriente con cada vez menos tiempo por delante.