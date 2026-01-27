Pedraza celebra su soñado fichaje por el Sevilla a la segunda, tras ser descartado hace tres años: "Con confianza soy imparable"

El delantero cordobés de 20 años agradece el recibimiento, repasa su primera charla con Luci Martín, analiza su debut con el Sevilla Atlético, se define como futbolista y se muestra optimista sobre el díficil objetivo de la permanencia en Primera RFEF

El fichaje del joven delantero José Pedraza para el filial es el único movimiento de llegadas en el Sevilla FC en estos primeros 27 días del mercado invernal de fichajes que cierra el próximo lunes, a expensas de que se pueda completar la cesión con opción de compra del ariete francés Neal Maupay en el primer equipo nervionense. El de San Sebastián de los Caballeros (Córdoba) apenas ha tardado unas horas en estrenarse. Llegó el viernes, fue anunciado oficialmente el sábado y en la mañana del domingo debutó con su nueva camiseta saliendo por Ibra Sow en el minuto 75 de la derrota por 2-0 ante el Juventud de Torremolinos en la jornada 21 en el Grupo 2 de la Primera RFEF.

Pedraza analiza sus primeras sensaciones tras fichar por el Sevilla FC y debutar con el Sevilla Atlético

Tras este ajetreado fin de semana, Pedraza ha pasó en la noche del lunes por el programa 'La Cantera', de Sevilla FC+, para explicar sus sensaciones en estos primeros días como nuevo futbolista del Sevilla Atlético. Encantado con el recibimiento del club y de sus compañeros, el atacante cordobés de 20 años ha contado que ya hizo las pruebas firmar por los nervionenses cuando estaba en edad Juvenil y, tras jugar sus primeros minutos, se ha mostrado deseoso de que lleguen las 14:00 horas del sábado para estrenarse como local en el Estadio Jesús Navas (ante el CE Europa, en la jornada 22 de liga).

José Pedraza y el Sevilla FC: a la segunda va la vencida

"Venir aquí ha sido un sueño. Yo probé en su momento cuando era juvenil pero no era mi mejor momento. Por eso, cuando ahora me lo comentaron dije que me venía del tirón aquí. Hasta ahora mismo, nunca he estado tan cómodo en un club llevando tan poco tiempo".

Caluroso recibimiento en el vestuario del Sevilla Atlético

"El vestuario me acogió bien y eso se agradece mucho cuando llegas a un sitio nuevo. En pocos equipos me han recibido tan bien como aquí". "Me esperaba esa juventud y te da alegría, son dos años menos que yo y me da más motivación para seguir luchando".

José Pedraza se define como futbolista para la afición del Sevilla FC

"Si me sacas del área me suelo defender por arriba, pero Lolo Rosano, por ejemplo, me dijo que no me quería ver fuera del área. Tampoco esperaba que el club me firmase un contrato hasta 2029. Tuve minutos buenos y pude destacar, pero no me esperaba un detalle así por el Sevilla FC sin destacar tanto".

Su debut en Torremolinos y su charla con Luci Martín, técnico del Sevilla Atlético

"El míster no me comentó nada del otro mundo, me dijo confía mucho en mí y el que me conozca sabrá que con confianza soy imparable. La cosa es demostrar lo que uno tiene trabajando desde el día a día, en silencio, todo para llegar a la elite. Hay que ir con mucha tranquilidad y también con trabajo. Si quieres algo tienes que ir a por ello, no hay que esperar a que nadie te regale nada".

El difícil objetivo de la permanencia en Primera RFEF

"Todos tenemos claro que el objetivo es mantener la categoría. Tenemos calidad de sobra para mantenernos. Somos muy jóvenes pero en el club se apuesta por nosotros. Tengo muchas ganas de debutar en un estadio como el Jesús Navas".