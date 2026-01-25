Juventud Torremolinos 2-0 Sevilla Atlético: Esfuerzo sepultado en pólvora mojada

En una imagen desgraciadamente habitual tanto en el primer equipo del Sevilla FC como en su filial, los de Luci arrancaron con buenas maneras, no culminaron su esfuerzo debido a la manifesta falta de pegada y pagaron muy caro el más mínimo despiste

El Sevilla Atlético ha perdido en la mañana de este domingo en su visita al Juventud de Torremolinos, que con muy poco ha vencido por 2-0 y ha sacado adelante este partido correspondiente a la jornada 21 en el Grupo 2 de la Primera RFEF, que deja a los de Luci anclados en los puestos de descenso. Cada vez más lejos de la salvación con menos arena en el reloj. El filial se queda decimoséptimo con 20 puntos; a seis de los malagueños, que siguen marcando la zona caliente de la clasificación, y del UD Ibiza, decimoquinto con 26.

El debut de José Pedraza, la mejor noticia en un Sevilla Atlético sin gol

De inicio, Luci Martín salió con dos de los canteranos convocados por Almeyda ante el Athletic, el portero Alberto Flores y el delantero Álex Costa; aunque la principal novedad del Sevilla Atlético estaba en el banquillo, con la presencia del recién fichado José Pedraza, quien se estrenó en una convocatoria con las bajas de 'Juank' Cortez y Lulo Dasilva, en la recta final de sus respectivos procesos de recuperación; además de Joaquín Martínez 'Oso', Andrés Castrín y Miguel Sierra, asentados ya como efectivos del primer equipo.

La puesta en escena del filial fue enérgica, con una doble ocasión para Ibra Sow al filo del cuarto de hora, pero infrutuosa; pues además de cargar con dos amarillas muy tempraneras (Miguel y Nico Guillén) vio cómo el Juventud de Torremolinos se adelantaba en el marcador en su primera llegada de peligro manifiesto, materializada por Cristóbal Moreno en el 1-0 en el minuto 24 ante la pasividad de la zaga. Una vez más, el Sevilla Atlético se veía condenado a remar contra corriente.

Y pudo ser peor, ya que en el 30' casi llega el segundo; pero Alberto Flores se interpuso para atrapar el balón abortando una prometedora asociación entre Iban Ribeiro y Alejandro Camacho. Con anterioridad, el capitán sevillista ya había intervenido para atrapar un intento de Javi Mérida. En el último minuto de la primera mitad, Pito Camacho sí acertó a batir al meta visitante; pero la acción fue anulada por fuera de juego previo, decisión ratificada luego por el FVS tras la solicitud del banquillo local.

Leve atisbo de reacción castigado por la puntería del Juventud de Torremolinos

Ya en el 45+2', Robert Jalade se encontró con el larguero en un remate para firmar la mejor ocasión del Sevilla Atlético en todo el primer tiempo. Tras inquietar en varias acciones a balón parado, al menos se iba al descanso mostrando atisbos de reacción. En la reanudación, Luci arrancó con un doble cambio con la entrada de Jorge Moreno y Collado, quien tuvo la primera ocasión del segundo acto; poco antes de que Isra Domínguez probase fortuna con un disparo que tampoco cogió portería.

Igual que sucediese en la primera mitad, el Juventud de Torremolinos iba a imponer la baza ganadora de la eficacia que no tiene este Sevilla Atlético con el tanto de Pito Camacho, que ponía el 2-0 a falta de media hora para el final tras aprovechar un buen servicio de Iban Ribeiro. Del último tramo de partido, marcado por la impotencia del esfuerzo sin recompensa, sólo cabe destacar el debut de José Pedraza, que tuvo un cuarto de hora para probar sensaciones.

Ficha técnica del Juventud Torremolinos - Sevilla Atlético en Primera RFEF

2.- Juventud de Torremolinos CF: Fran Martínez; Edu López, Jesús Hernández (Dani Fernández 74'), Javi Mérida, Fran García; Climent, Cristóbal Moreno (Fran Gallego 74'), Iban Ribeiro; Peque Polo, Alejandro Camacho y Pito Camacho (José Antonio Bozada 85').

0.- Sevilla Atlético: Alberto Flores; Miguel Kpebane (Jorge Moreno 46'), Iker Muñoz, Jalade (Alcaide 80'), Sergio Martínez; Rivera, Nico Guillén (Manuel Ángel 75'), Edu Altozano (Collado 46'); Ibra Sow (Pedraza 75'), Isra Domínguez y Álex Costa.

Árbitro: José David Martínez Montalbán (colegio murciano). Amonestó a Edu López y Climent, por parte local, y a los visitantes Miguel Kpebane y Nico Guillén.

Goles: 1-0 (24') Cristóbal; 2-0 (70') Pito Camacho.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 21 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en el Estadio El Pozuelo de Torremolinos (Málaga).