Hércules 0-0 Sevilla Atlético: Alberto Flores atrapa un punto en Alicante

Las paradas del capital del filial y del meta local Carlos Abad impidieron que se moviese el marcador en un insulso duelo de la jornada 20 en el Grupo 2 de la Primera RFEF

El Sevilla Atlético ha firmado este sábado un insuficiente empate sin goles en su visita al Hércules CF, en un partido correspondiente a la jornada 20 en el Grupo 2 de la Primera RFEF al que ambos equipos llegaban después de batacazos dolorosas. Un 3-0 encajaron en Algeciras los franjirrojos, que siguen anclados en zona de descenso; mientras que los blanquiazules venían de empatar en Murcia (1-1) y de ser goleados por el Sabadell (1-5), lo que le descolgado de la zona de 'play off' que venían merodeando. No fue un día para hablar de los delanteros -eso no es novedad en el filial sevillista- y sí de dos buenos porteros. Carlos Abad y Alberto Flores mantuvieron el 0-0 con sus grandes intervenciones ante buenos disparos aislados en un partido disputado pero sin pólvora.

Luci contaba con las bajas de Juank y Lulo por lesión, más de las de Abde Raihani y Espiñeira por decisión Técnica; al margen de los tres futbolistas en dinámica del primer equipo: Joaquín Martínez 'Oso', Andrés Castrín y Miguel Sierra. A cambio, recuperaba a Alexis Ciria, quien cumplió ante el Villarreal B un partido de sanción tras ser expulsado en Algeciras y viene de jugar entre semana con la selección española sub 18, al igual que Nico Guillén -la semana que viene se va Mario Díaz con la sub 17-.

Muy disputada, la primera mitad apenas dejó ocasiones reseñables a favor de un Sevilla Atlético tan sólido como romo, más allá de un buen intento de Isra Domínguez que se encontró con la parada de Carlos Abad justo cuando se cumplía la primera media hora de juego. Por parte del Hércules tampoco hubo mucho que contar, si acaso un disparo ajustado de Monsalve en el 21', un chut demasiado alto de Fran Sol y una débil intento de Ben Hamed, fácil para un Alberto Flores que ganaría protagonismo en la segunda mitad.

El capitán del Sevilla Atlético salió concentrado en la reanudación, luciéndose en el 51' para despejar un remate de Unai Ropero. Volvió a ser decisivo en el tramo final, con intervenciones ante Aranda y Mehdi Puch. Justo entre medias también se reivindicó Carlos Abad. Ambos equipos pidieron el FVS, pero el colegiado desestimó tanto la reclamaciones locales por un posible penalti como la previa petición visitante de expulsión para un jugador local.

Entre protestas e intentos baldías se consumió el tiempo y el marcador no se movió. Dos goles en cinco partidos suma el Sevilla Atlético, décimoséptimo con 20 puntos. El Hércules, por su parte, se queda noveno con 27 puntos a la espera del resto de encuentros en la jornada 20 en la Categoría de Bronce del fútbol español.

Ficha técnica del Hércules - Sevilla Atlético de Primera RFEF

0.- Hércules CF: Carlos Abad; Samu Vázquez, Nacho Monsalve, Sotillos, Javi Jiménez; Roger Colomina, Mehdi Puch (Mangada 84'), Ben Hamed (Jeremy 73'); Galvañ (Aranda 60'), Unai Ropero (Rojas 73') y Fran Sol (Slavi 84').

0.- Sevilla Atlético: Alberto Flores; Miguel Kpebane; Iker Muñoz, Jalade, Sergio Martínez; Pablo Rivera; Bakary Sow (Manuel Ángel 55'), Nico Guillén, Edu Altozano (David López 90+1'), Isra Domínguez (Eric Alcaide 87'); y Álex Costa (Ibra Sow 55').

Árbitro: Gerard Rius Riu (Colegio Catalán).

Goles: No hubo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 en el Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en el Estadio José Rico Pérez de Alicante ante un total de 6.875 espectadores.