Maupay explica su viejo pique con Antony a dos días de verse las caras en El Gran Derbi: "Para mí sólo es un juego"

El ahora delantero del Sevilla FC criticó de manera irónica en redes sociales al extremo del Real Betis por una celebración cuando era jugador del Manchester United y ha recordado aquella 'polémica' entre risas, antes de su primer duelo de máxima rivalidad hispalense en LaLiga EA Sports: "Era sólo una broma y no tengo ningún problema con él"

"Cada vez que Neal Maupay entra y no marca, este administrador sonríe", publicó el pasado mes de agosto la cuenta en inglés del Sevilla FC antes del amistoso estival con el Olympique de Marsella recordando una de las polémicas más famosas de Neal Maupay nada más llegar cedido al club francés. "Cada vez que estoy teniendo un mal día, miro el resultado del Everton y sonrío", espetó cuando se encontraba a préstamo en el Velodrome pero pertenecía aún al club inglés, de donde no salió muy bien debido a sus supuestos choques con el entrenador Roberto de Zerbi.

Sobre todo ello bromeó el delantero tras su fichaje invernal por el Sevilla FC, 'secuestrando' al Community Manager de la entidad, y ahora ha repetido chanzas con el periodista de El Chiringuito que le ha entrevistado en la previa de El Gran Derbi de este domingo. En la primera entrega, el galo revelaba su hoja de ruta para el choque contra el Real Betis y, en la segunda, habla de sus líos en las redes sociales, donde ha tenido comentarios más o menos afilados hacia el Everton, Paul Scholes, la afición del OGC Nice... y Antony Matheus dos Santos.

Neal Maupay, delantero del Sevilla FC... y prolífico creador de contenido en redes sociales

"Sí, me gustan mucho las redes sociales porque pienso que ahora es una gran parte del fútbol, la gente quiere ver cómo es la vida del fútbolistas, quiere ver qué hacemos nosotros...", ha explicado Neal Maupay, quien ha enseñado el caramelo en una habilidosa estrategia de marketing digital. El delantero del Sevilla FC ha asegurado que tiene varias ideas pensadas para futuras publicaciones, pero está esperando el momento oportuno para compartirlas: "No, no puedo decir. No voy a hacer spoiler". "Suscribíos", ha reclamado, instando a seguir sus canales a todos aquellos que quieran saber más en este sentido.

De las numerosas plataformas de redes sociales que existen en la actualidad -se abrió un canal en YouTube nada más firmar por el Sevilla FC y cree que no se le da mal el tema de los vídeos-, sin duda la favorita de Maupay es esa a la que todo el mundo sigue llamando Twitter aunque hace ya algunos años que cambió su nombre a X.

"Sí, sí. En Twitter todo el mundo tiene una opinión y puede decir lo que quiera, ¿no? ¿Pues por qué no voy a poder tener yo la mía?", se preguntaba de manera retórica como respuesta a algunas críticas que le han llovido precisamente por mostrar su manera de pensar sobre determinados aspectos con la ironía y el humor mordaz que le caracterizan.

Maupay explica su 'pique' con Antony: "Nos veremos el domingo, pero no hay problema, era una broma"

Uno de los charcos que más salpicó de todos en los que se ha zambullido Maupay fue un 'pique' con Antony dos Santos, un futbolista con el que se verá las caras este domingo en su estreno en El Gran Derbi sevillano que enfrentará al Real Betis y al Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja. "¡Ah, sí, sí, sí!", sonreía el delantero francés asintiendo cuando Gonzalo Tortosa le preguntaba por este episodio, en una risa que soltaba de manera implícita que era más una puya a sus detractores que una crítica al brasileño, que un poco también.

"Cuando él estaba en el Manchester United ganaron un partido (de FA Cup) contra un equipo de Tercera división y Antony hizo una gran celebración. Por eso escribí que 'Ni yo habría hecho algo así'. Porque tengo un respeto, ¿no? Si yo juego en un club grande como el Manchester United no puedo hacer eso contra los pequeños", ha recordado Maupay sobre aquel episodio del que han pasado ya más de dos años (temporada 2023/2024) y que le pilló siendo jugador del Everton FC. Sus más fieles admiradores esperan con avidez el próximo vídeo o 'post' de Maupay, quien advierte de que va a seguir haciendo uso de su libertad de expresión le pese a quien le pese.

"Ahora nos veremos el domingo, pero no hay problema con Antony, solamente era una broma por Twitter". "Yo soy un futbolista, pero yo puedo hablar y yo soy libre de decir lo que quiera, siempre desde el respeto, eso seguro. Si yo puedo hacer una broma, la voy a hacer. Para mí sólo es un juego. Me gusta lo mismo en la cancha. Tú puedes hablar conmigo, yo puedo hablar con vos. No hay problema para mí, estoy tranquilo. Es parte del fútbol", ha zanjado de manera amigable el 'influencer' nervionense Neal Maupay.