El Al-Ahly confirma el nuevo fichaje del Barcelona, que llega cedido pero con opción de compra

La entidad azulgrana se ha hecho con los servicios en calidad de cedido de un joven delantero egipcio que, en un principio, jugará con el filial. Eso sí, se ha asegurado una opción de compra por si gusta demasiado

Nuevo movimiento del FC Barcelona en el mercado invernal. Tras el retorno de Joao Cancelo al Camp Nou, la dirección deportiva y la directiva azulgranas están a punto de oficializar un nuevo fichaje para el club catalán.

Y aunque no era lo deseado seguramente, esta vez lo ha hecho oficial primero el equipo de procedencia del jugador deseado. Walid Salah El-Din, director de fútbol del Al-Ahly, ha confirmado que "sí, Hamza Abdelkarim se va al Barcelona". Aunque era un rumor a voces desde hace meses y las negociaciones estaban ya muy avanzadas, faltaba el anuncio oficial por alguna de las partes implicadas en la operación de este joven delantero egipcio.

El atacante llega a tierras barcelonesas en calidad de cedido y para jugar, en un principio, en el Barça Atlètic. Y por si gusta demasiado, los culés se han asegurado una opción de compra. El propio Walid Salah El-Din se ha despedido ya de su jugador: "Le deseo mucho éxito para que continúe su carrera allí y se consolide con el Barça y no vuelva a Egipto”.

De esta manera, el filial azulgrana se hace con los servicios de un delantero muy cotizado y que cuenta con un futuro prometedor. Según apuntan dicha fuente, la opción de compra rondaría los 3 millones de euros que podría ascender hasta 5 dependiendo de ciertas variables aún por confirmar.

Cabe recordar que Hamza Abdelkarim tenía otros pretendientes detrás como el Bayern Munich, si bien jugador siempre ha mostrado su deseo por probar fortuna en el Barcelona. Fue una de las estrellas del Mundial sub'17 de Qatar y ya está a la espera de que el Barça le haga la oportuna revisión médica para estampar su rúbrica en el contrato azulgrana que le unirá a su nuevo club hasta el final de la presente temporada.

Y Fermín López, otro para firmar

Al margen de las caras nuevas, el FC Barcelona está también celebrando reuniones para atar a sus perlas más codiciadas. Y el próximo en pasar por el despacho de Joan Laporta para extender su vinculación contractual con el conjunto azulgrana será, salvo sorpresa, Fermín López.

El centrocampista onubense está firmando otra temporada sensacional como jugador revulsivo y, cada vez, está ganándose un hueco como indiscutible en el equipo de Flick, para quien siempre ha ejercido de comodín, tanto en la medular como en el ataque.

Ahora, la idea del club es hacerle una mejora salarial acorde a su rendimiento en el club, donde en menos de tres temporadas ya ha superado el centenar de partidos y ha anotado más de 30 goles con la elástica culé en partidos oficiales, y ampliarle el contrato dos temporadas más.