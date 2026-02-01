La gran final Alcaraz-Djokovic, el paso firme del Barça, la oportunidad del Betis... Así vienen hoy las portadas

Las portadas del 1 de febrero, el primer domingo de este mes, llegan marcadas por la final del Abierto de Australia, la presión que debe soportar el Real Madrid tras el triunfo blaugrana y como los resultados invitan al Betis a dar un golpe sobre la mesa

Hablar este domingo 1 de febrero de las portadas deportivas es hacerlo del Abierto de Australia y de la gran final Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Pero hay más, ya que el fútbol no para y la pelea entre Real Madrid y Barcelona vive un nuevo capítulo.

Carlos Alcaraz desata la locura

Tras cinco sets, tras verse contra las cuerdas... Carlos Alcaraz escribió otro capitulo de oro en su carrera y en la historia del tenis ante Aleksander Zverev en las semifinales del Open de Australia. Tras ello, ahora le toca jugar la final con Novak Djokovic, algo que destaca Marca con 'Una cita para la historia' y As con 'Una final para la historia'; eso sí, ambos medios lo llevan en segundo plano dando prioridad al fútbol.

La victoria del Barça y el examen para Álvaro Arbeloa

Ganando 1-3 en campo del Elche, el FC Barcelona vuelve a dejar cuatro puntos atrás al Madrid, lo cual lleva a Marca a abrir con un 'No hay tregua', mientras que en AS le dan un giro al asunto fijándose en la figura de Álvaro Arbeloa con sus propias declaraciones: "Pido el apoyo del Bernabéu".

En cuanto a Barcelona, en la prensa de la Ciudad Condal domina la victoria de los blaugranas. Mundo Deportivo, que hace un homenaje a su primera portada al cumplir 120 años de historia, titula 'Con tres basta', en referencia al número de goles que hizo el Barça en el Martínez Valero. Sport por su parte opta por un 'Más líder'.

La portada de ESTADIO Deportivo

En la portada de ESTADIO Deportivo hablamos este sábado de como el Real Betis, tras meterse en octavos de Europa League, aspira ahora a arrebatar la quinta plaza de LaLiga EA Sports al RCD Espanyol, abriendo así con un 'Paso a paso' que también hace referencia al pinchazo del Villarreal. El clave nervionense se destaca la predisposición de Vlachodimos a continuar en el Sevilla FC más allá de su actual cesión.