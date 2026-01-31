30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 1 de febrero de 2026

El duelo liguero del Betis ante el Valencia, las intenciones de Vlachodimos y el Sevilla, el Barça no falla en su visita al Elche...

Fernando RuizFernando Ruiz 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 1 de febrero de 2026:

Paso a paso

El conjunto verdiblanco afronta este domingo una nueva oportunidad para recuperar la quinta plaza y acercarse a un Villarreal con dudas, que acumula tres jornadas ligueras sin ganar, y al que el Betis le gana el 'golaverage' particular.

Quiere echar raíces

Vlachodimos muestra predisposición para continuar en el Sevilla, donde ha encontrado la estabilidad y el cariño que necesitaba; lo difícil será convencer al Newcastle.

El líder no falla

El Barcelona logró una plácida victoria en el Martínez Valero que le permite proteger el liderato durante una jornada más ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso.

